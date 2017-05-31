Первая национальная олимпиада школы Aloha Mental Arithmetic прошла в Ташкенте

27 мая празднично украшенный Ball Room отеля Hyatt встретил маленьких чемпионов на Национальном соревновании по ментальной арифметике. Каждый участник первого соревнования школы Aloha, только попадая в роскошный празднично украшенный зал, чувствовал себя победителем. Ведь Aloha Mental Arithmetic National Competition — это результат многомесячной подготовки и большое достижение для каждого ребенка. Именно поэтому организаторы превратили соревнование в настоящий праздник, где всех участников от 5 до 13 лет одарили медалями.

Арки из цветов, красочные тематические фотозоны, вспышки фотокамер, веселые аниматоры, сюрпризы и подарки от партнеров и, конечно же, грамотная организация, сделали процесс ожидания незаметным. Ребята получили прекрасную возможность провести время со своими друзьями и семьей.

Почти две сотни детей от 5 до 13 лет из трех филиалов школы, включая филиал в Фергане, и еще большее число родителей — ведь многих пришли поддержать целыми семьями, с комфортом разместились в просторном технологичном зале. Даже сидя в последнем ряду, родители могли наблюдать за своим чадом: была организована видеотрансляция на два больших экрана в центре зала.

Под звуки фанфар мероприятие открыли ведущие Акбар Атамухамедов и Замира Артыкова. Поприветствовав всех присутствующих на двух языках, они передали слово международному представителю Aloha Mental Arithmetic — госпоже Киран Мотвани. Международный директор программы пожелала успехов всем ребятам в предстоящем соревновании.

Соревнование Aloha Mental Arithmetic National Competition проводилось по международному стандарту. Участникам, разделенным на 6 групп по уровню обучения, были предоставлены бланки с примерами. Используя на выбор три вида счета (вычисления на абакусе, пальчиковый счет или на воображение), ребята должны были решить 70 примеров за 5 минут. Проведя небольшую разминку и огласив регламент, преподаватели центра выстроились вдоль рядов для наблюдения за порядком. На экране появился таймер, волнение в глазах родителей, предвкушение и азарт — в глазах детей. Соревнования начались! На пять минут зал замер в томительном ожидании, зрители боялись пошевелиться — ведь на кону победа. И только сами участники желали лишь выложиться на полную, не думая о результате. Хотя победителей ждали поистине королевские призы!

Золотые кубки, медали, сертификаты и, конечно же, суперпризы: три путевки для троих победителей на Международное соревнование среди учеников филиалов Aloha по всему миру, который будет проходить в Малайзии 16 июля 2017 года. Это уникальная возможность отправиться в Малайзию и представить честь Узбекистана на международной арене.

Впереди преподавателей школы ожидала проверка соревновательных листов, а детей — большой праздничный концерт. Конкурсы и викторины от аниматоров, фото с любимыми героями мультфильмов, выступление артистов.

И вот настал час икс: дети и родители замерли в ожидании. Победителями первого национального соревнования Aloha Mental Arithmetic стали Алина Крюк, Искандер Карабаш, Дилноза Норбаева, Машхур Ахмедов, Акбар Абдурашидов и Ширин Пирматова. Путем жеребьевки из шести чемпионов были определены трое счастливчиков. Искандер Карабаш, Дилноза Норбаева и Ширин Пирматова будут защищать честь Узбекистана на Международном соревновании Aloha в Малайзии.

«Главное не победа, главное участие! — говорит Руслан Сапожников, занимающийся в школе Aloha три месяца, — Это моя первая олимпиада, и я показал здесь лучший результат — решил 41 пример. До этого решал 24−32. Я очень доволен!»





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