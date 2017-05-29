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Ташкентский институт ирригации и мелиорации преобразован

ТИИМ преобразован в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Сегодня, 14:34   Общество  

Ташкентский институт ирригации и мелиорации преобразован в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 24 мая, обнародованном на сайте пресс-службы главы государства.

Вуз установлен базовым по подготовке инженерно-технических кадров, а также переподготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров и специалистов в сфере ирригации и механизации сельского хозяйства.

До начала 2017—2018 учебного года студенты 1−3 курсов Ташкентского государственного аграрного университета (ТГАУ), обучающиеся по направлениям бакалавриата «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и соответствующим специальностям магистратуры будут переведены в новый вуз. Подготовка специалистов по этим направлениям в ТГАУ прекратится.

В ведение Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства передан научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, расположенный в Янгийульском районе Ташкентской области.

Согласно документу, на заместителя премьер-министра — министра сельского и водного хозяйства Зойира Мирзаева возложено общее руководство вузами, подготавливающими кадры для сельского и водного хозяйства.

Образован Координационный совет высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждений по подготовке инженерно-технических кадров в сфере сельского и водного хозяйства. В его функции входит учебно-методическое руководство и координация формирования научно-методической базы профильных вузов, колледжей и лицеев.

Фонд поддержки высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления образован при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана. Источниками его формирования станет часть средств от налога на сверхприбыль на полиэтиленовые гранулы, в размерах, необходимых для финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению вузов в сфере сельского и водного хозяйства (в 2017 году — не менее 29 млрд сумов), а также кредиты и донорские средства.

Документом также утверждена Программа строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения высших образовательных учреждений в сфере сельского и водного хозяйства на 2017−2021 годы.

Текст: «Газета.uz»      109
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