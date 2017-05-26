Кафедра ISESCO появится в Ташкентском исламском университете

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры откроет кафедру в Ташкентском исламском университете.

Специальная кафедра по изучению исламской цивилизации ISESCO (Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры) откроется в Ташкентском исламском университете. С этой инициативой ранее выступал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в октябре 2016 года.

Как сообщили «Газете.uz» в администрации вуза, 22−25 мая состоялся визит делегации Ташкентского исламского университета в Главное управление ISESCO в марокканском Рабате. Между ISESCO и Ташкентским исламским университетом подписан Меморандум о взаимодействии в организации кафедры по изучению исламской цивилизации. Были определены структурный состав кафедры, учебные дисциплины и задачи научной деятельности.

Цель создания кафедры ISESCO — изучение истории и современного состояния образования, науки и культуры мусульманского мира.