Хранение и исследование древних рукописей улучшат

В Институте востоковедения будут изучать работы средневековых ученых по точным, естественным и общественным наукам.

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни определен ведущим научно-исследовательским учреждением Узбекистана по сохранению и изучению древних рукописей и современных письменных источников с историко-культурным значением. Соответствующее постановление подписал Президент Узбекистана 24 мая.

В задачи института войдут сохранение и реставрация фонда восточных рукописей, исследование арабографических письменных памятников и образцов эпиграфики, их издание в оригинале, а также их переводы на узбекский и иностранные языки.

Сотрудники института будут изучать научное наследие средневековых ученых Средней Азии по математике, астрономии и физике, медицине, химии и географии, истории, литературе, философии, а также по исламу и теологии.

Уникальные рукописи, литографированные издания и исторические документы, хранящиеся у населения, будет приобретать Государственная комиссия по науке и технологиям за счет средств Фонда поддержки и развития научно-технической деятельности, говорится в документе.

Работники института, занимающиеся реставрацией и сохранением древних рукописей, будут получать 30-процентную надбавку к ежемесячной заработной плате с учетом специфических особенностей работы с древними письменными источниками и необходимости высокой научной квалификации и навыков.