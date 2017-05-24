Murad Buildings провели социальную акцию в рамках Discover Rally Tour

Discover Rally Tour — уникальный ралли-квест, участники которого посещают наиболее интересные исторические места по всему Узбекистану, а также на протяжении всего маршрута принимают участие в захватывающем квесте.

Миссия тура — обратить внимание на богатое историческое наследие, заявить о том, что автотуризм в Узбекистане можно и нужно развивать, показать республику с нового ракурса и привлечь людей не только к активному, но и познавательному отдыху.

Генеральным партнером проекта выступила компания Murad Buildings.

«Мы всегда готовы поддерживать новаторские и экстраординарные инициативы. Меня, как патриота сво е й Родины, данный тур заинтересовал тем, что он направлен на повышение интереса к архитектурному и историческому наследию Узбекистана, — комментирует свое содействие проекту основатель и руководить Murad Buildings Мурад Назаров. — Цели этого заезда созвучны с одной из составляющих миссии Murad Buildings — дарить яркие эмоции людям, поддерживать свою страну и проекты, направленные на ее е изучение. Мы всегда готовы поддерживать инициативы, которые представляют ценность для общества».

Для Murad Buildings этот заезд является не только тимбилдингом и ярким путешествием по родной стране, но и возможностью выразить свою благодарность тем, кто отстоял нашу Родину во время Великой Отечественной Войны. Представители Murad Buildings в рамках тура провели социальную акцию — поздравили с прошедшим праздником Днем памяти и почестей ветеранов войны 1941−1945 гг. На пути маршрута более 30 ветеранов из Самарканда, Бухары и Термеза получили полезные подарки от Murad Buildings, в числе которых медицинские приборы для измерения артериального давления и памятные сувениры.

Заезд стартовал 13 мая и продлился до 19 мая. На протяжении всего ралли экипажи участников сопровождала съемочная группа телеканала Zo’r TV, выступившая главным телевизионным партнером проекта. По итогам путешествия будет выпущен цикл репортажей, рассказывающих о деталях заезда, самых ярких моментах и впечатлениях участников.

Увидеть самые яркие моменты путешествия и познакомиться с удивительными пейзажами можно на официальной странице Discover Rally Tour в Facebook: fb.com/DiscoverRallyTour

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