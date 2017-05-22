Видео. Алишер Файзуллаев: «Интеллектуальный потенциал определяет будущее»

Дипломат, публицист, бизнес-тренер и спортсмен — профессор Алишер Файзуллаев рассказывает о своем жизненном опыте и делится советами со зрителями «Лаборатории бизнеса».

В гостях у «Лаборатории бизнеса» человек, чья жизнь удивляет своей многогранностью. Профессор Алишер Файзуллаев рассказывает о некоторых нюансах дипломатической деятельности, анализирует рынок бизнес-тренингов в Узбекистане, обсуждает развитие публицистики и литературы в Узбекистане. В передаче зрителя ждет небольшая дискуссия о современном образовании, личная история, а также советы предпринимателям, молодежи и всем, кто интересуется саморазвитием.

Биография: Доктор политических и кандидат психологических наук, профессор. Автор более 100 публикаций, в том числе 7 книг, а также многочисленных статей, эссе и рассказов, опубликованных в Узбекистане, США, России, Великобритании, Австрии, Южной Корее и Нидерландах. Регулярно публикуется в известных международных академических журналах. Был первым проректором Университета мировой экономики и дипломатии, директором Института управления при УМЭД, заведовал кафедрами в Институте политологии и управления, УМЭД и Институте повышения квалификации руководящих работников республики при Совете Министров Узбекистана. Работал в качестве Государственного советника Президента Узбекистана по межгосударственным отношениям, первого заместителя и заместителя министра иностранных дел Узбекистана. Был послом Узбекистана в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании, а также руководителем дипломатических миссий Узбекистана в НАТО и Европейском Союзе. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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