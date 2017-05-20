Алишер Усманов предложил $1,3 млрд за контрольный пакет акций «Арсенала»

Фото: espnfc.com
Предприниматель Алишер Усманов сделал предложение американскому бизнесмену Стэну Кронке по покупке контрольного пакета акций в английском футбольном клубе «Арсенал». Об этом сообщило издание The Financial Times.
В прошлом году экс-партнер Алишера Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал бизнесмену все свои акции «Арсенала», что позволилу российскому миллиардеру увеличить долю в клубе до 30,04%. Главным акционером лондонского клуба является американский спортивный магнат Стэн Кронке, владеющий 67,05% акций.
По данным издания, Алишер Усманов предложил коллеге 1,3 млрд долларов за право стать единоличным хозяином клуба. Предложение было сделано в апреле, однако Кронке, как рассказал один из трех близких к окружению людей, не заинтересован в продаже своей доли, хотя официального ответа пока не последовало.
Российский сталелитейный магнат обеспокоен отсутствием инвестиций в «Арсенал» со стороны Кронке. В интервью Bloomberg в прошлом месяце он заявил, что вина за неудачные выступления клуба лежит не только на плечах главного тренера Арсена Венгера, но также на Кроенке и правлении команды, откуда был исключен Усманов.
На данный момент «Арсенал» за один тур до конца чемпионата Англии идет на пятом месте с 72 очками и рискует впервые за 20 лет не попасть в Лигу чемпионов УЕФА.
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