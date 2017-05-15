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Эдвард Ртвеладзе.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Эдвард Ртвеладзе награжден орденом «Эл-юрт хурмати»

Академик Эдвард Ртвеладзе в день своего 75-летия награжден орденом «Эл-юрт хурмати».

Сегодня, 12:51   Общество  

Академик Эдвард Ртвеладзе награжден орденом «Эл-юрт хурмати» согласно указу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом было сообщено на международном конгрессе «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами», открывшемся в Ташкенте в понедельник.

Известный историк и археолог получил орден в день своего 75-летия 14 мая на торжественном заседании в Академии наук с участием премьер-министра страны Абдуллы Арипова.

Награда ученому присуждена «за многолетний плодотворный труд в сфере науки, достойный вклад в дело повышения интеллектуального и духовного потенциала молодого поколения, а также активное участие в общественной жизни страны».

Эдвард Ртвеладзе — один из наиболее выдающихся ученых в области истории, археологии, нумизматики, культуры и искусства Центральной Азии.

Текст: «Газета.uz»      2 389
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