Шавкат Мирзиёев выступил за наполнение «Пояса и пути» конкретными проектами

Президент Узбекистана выразил уверенность, что проект «Один пояс, один путь» поможет создать на континенте «пояс мира и благополучия, процветания и прогресса».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на круглом столе лидеров в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине в понедельник, заявил о необходимости наполнить концепцию «Один пояс, один путь» «конкретными программами и проектами регионального развития». Об этом «Газете.uz» сообщили источники в аппарате главы государства.

«Мы рассчитываем на реализацию в нашем регионе, где сосредоточены богатейшие природные, производственные и человеческие ресурсы, крупных проектов в сфере транспорта, торговли, инвестиций, энергетики и высоких технологий», — сказал Президент Узбекистана.

Вторым ключевым вопросом, по его словам, является разработка комплексной программы действий по сотрудничеству в создании транспортно-логистических маршрутов, связывающих Центральную Азию через Китай и Россию с рынками Южной, Юго-Восточной Азии и европейских стран.

«Мы полагаем, что в разветвленную сеть транспортных коридоров „Одного пояса, одного пути“ могла бы быть интегрирована и железнодорожная магистраль „Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан“ с выходом на порты Пакистана и Ирана в Индийском океане», — отметил глава государства.

Наряду с развитием транспортно-коммуникационных коридоров следовало бы также сосредоточить усилия на реализации совместных проектов в сфере высоких технологий, продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Считаю, что нашим общим приоритетом должно стать создание по линии „Экономического пояса Шелкового пути“ интегрированных промышленных технопарков, научно-инновационных кластеров и свободных экономических зон. В этих целях мы предлагаем совместно выработать эффективные механизмы продвижения таких проектов», — отметил Президент.

Для эффективной реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», по мнению Узбекистана, необходимо «всячески поощрять прямой диалог между бизнес-сообществами, особенно на межрегиональном уровне, с целью принятия конкретных программ и проектов сотрудничества, укладывающихся в концепцию „Пояса и пути“», — сказал руководитель страны.

Он добавил, что осуществление инициатив «Экономического пояса Шелкового пути» должно быть направлено не только на поощрение экономического сотрудничества, но и на «укрепление наших культурно-гуманитарных связей, активное использование имеющегося огромного туристического потенциала». «По маршрутам возрождаемого нами Великого Шелкового пути расположены города с тысячелетней историей и богатейшей культурой, в том числе такие, как Самарканд, Бухара, Хива», — сказал Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина о проведении международного форума позволит сформировать «постоянно действующую диалоговую площадку в целях обмена мнениями и практического взаимодействия в рамках „Одного пояса, одного пути“».

«Уверен, что реализация этого масштабного проекта, охватывающего сегодня более 60% населения планеты, будет способствовать формированию единого пояса мира и благополучия, процветания и прогресса, сотрудничества и дружбы между нашими странами и народами», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.