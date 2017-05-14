Шавкат Мирзиёев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Узбекистана в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине встретился с Президентом Турции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине в воскресенье встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщило УзА.

Шавкат Мирзиёев отметил, что встреча является благоприятной возможностью для обмена мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил готовность своей страны вывести отношения с Узбекистаном на высокий уровень, соответствующий интересам обоих народов.

Узбекистан и Турция имеют огромный, еще не задействованный полностью потенциал для развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах президентов в Самарканде 18 ноября 2016 года. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, модернизации туристической инфраструктуры, реализации проектов в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, сфере переработки сельскохозяйственной продукции и других.