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МИД Узбекистана.

Фото: fb.com/MFAUZB

Число выданных в Узбекистан виз в первом квартале выросло на 6%

Количество выданных в Узбекистан туристических виз в январе-марте увеличилось на 13%.

Сегодня, 09:09   Общество  

За январь-март Консульским управлением МИД Узбекистана и консульскими учреждениями страны за рубежом были выданы въездные визы 52224 иностранным гражданам, в том числе 19197 туристам и 8613 бизнесменам. Об этом со ссылкой на МИД сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Рост количества выданных виз по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года составил 6%, а туристических виз — 13%.

Комитет отмечает, что в первом квартале компании Узбекистана приняли участие в 40 международных выставках, где участники были проинформированы о туристическом потенциале страны.

18−25 марта в Национальном музее Казахстана (Астана) была проведена выставка «Современное искусство Узбекистана», а с 5 апреля по 10 мая в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва) — выставка «Сокровище Нукуса» из экспонатов Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого.

Текст: «Газета.uz»      2 140
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