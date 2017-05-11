Госинспекция по маломерным судам перешла к МЧС

Госинспекция по маломерным судам занимается надзором за пользованием плавсредствами на всех водных акваториях.

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) переходит в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Изменение предусмотрено недавним постановлением Президента «О мерах по обеспечению организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды».

Как сообщили в информационной службе Госкомэкологии, главной задачей ГИМС является надзор за правильным пользованием плавсредствами и базами для их стоянок на всех водных акваториях страны в целях обеспечения безопасности плавания, укрепления правопорядка и охраны окружающей природной среды.

ГИМС контролирует все самоходные и несамоходные суда, независимо от мощности двигателя и грузоподъемности (земснаряды, катера, моторные, спортивные, гребные, надувные лодки), принадлежащие государственным, коллективным, частным, иностранным предприятиям, учреждениям, организациям (кроме военных плавсредств специального назначения), а также гражданам.

В 1993 году ГИМС была передана в подчинение Государственному комитету по охране природы от Республиканского многопрофильного центра быстрого реагирования при Государственном комитете по физической культуре и спорту и вошла в состав Республиканской государственной инспекции по охране и рациональному использованию животного и растительного мира (Госбиоконтроль) на правах самостоятельной инспекции.