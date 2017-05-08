Фото: Кадр из передачи “Мулокот вакти“ канала Узбекистан
Главное управление внутренних дел Ташкента официально ответило на критику телеканала «Узбекистан».
13 апреля национальный канал представил выпуск передачи «Мулокот вакти» («Время диалога»), посвященный деятельности органов внутренних дел. В передаче критиковалась работа милиции, были приведены интервью случайных прохожих, которые выражают свое отношение к сотрудникам правоохранительных органов, зачастую негативное.
Оценивая работу органов внутренних дел, граждане сетовали на «грубое и неуважительное отношение», отмечали случаи, когда «сотрудники избивали лежачего человека» и «бездействовали, проходя мимо уличных потасовок».
Были приведены кадры, в которых происходит столкновение группы подростков. «Мы много раз были свидетелями того, как некоторые сотрудники органов внутренних дел делали вид, что не замечают драки, которые происходят рядом с ними. Они наверняка думают, что „если это не моя территория, зачем мне вмешиваться?“. Как они намерены таким образом быть примером, как собираются завоевать доверие народа?» — такими словами сопровождался видеоматериал.
Проведенное ГУВД расследования по этому случаю показало, что авторы передачи использовали кадры инсценированной драки молодых людей из передачи «Olov bilan o’ynashganlar»(«Играющие с огнем») от 7 октября 2014 года. Отметим, что в «Olov bilan o’ynashganlar» в драку сотрудники правоохранительных служб все-таки вмешались.
В представлении населения это выглядит так, будто сотрудники органов внутренних дел вообще не вмешиваются в такие случаи, хотя по каждому обращению ведется работа, заявили представители ГУВД на еженедельном брифинге в минувший четверг.
ГУВД также изучило выступления прохожих в адрес правоохранительных служб, в частности, заявления гражданина, который жаловался на «недобросовестную работу милиции»: «Нас оклеветали и вынесли наше дело в суд. На самом деле, мы вызвали милицию из-за конфликта».
Выяснилось, что в семье гражданина, проживающего с братьями и сестрами, долгое время не утихают разногласия по разделу имущества после смерти родителей. В сентябре 2008 года решением суда каждому из семи членов семьи была определена 1/7 часть имущества в наследство. В течение восьми лет споры рассматривались другими инстанциями судов.
В беседе с сотрудниками органов внутренних дел после выхода передачи гражданин признался, что авторы передачи вырезали его слова, где он выражал благодарность, оставив только критику.
ГУВД продолжает изучать и другие заявления, прозвучавшие в передаче, говорилось на брифинге.
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