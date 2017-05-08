Главное управление внутренних дел Ташкента официально ответило на критику телеканала «Узбекистан».

13 апреля национальный канал представил выпуск передачи «Мулокот вакти» («Время диалога»), посвященный деятельности органов внутренних дел. В передаче критиковалась работа милиции, были приведены интервью случайных прохожих, которые выражают свое отношение к сотрудникам правоохранительных органов, зачастую негативное.

Оценивая работу органов внутренних дел, граждане сетовали на «грубое и неуважительное отношение», отмечали случаи, когда «сотрудники избивали лежачего человека» и «бездействовали, проходя мимо уличных потасовок».

Были приведены кадры, в которых происходит столкновение группы подростков. «Мы много раз были свидетелями того, как некоторые сотрудники органов внутренних дел делали вид, что не замечают драки, которые происходят рядом с ними. Они наверняка думают, что „если это не моя территория, зачем мне вмешиваться?“. Как они намерены таким образом быть примером, как собираются завоевать доверие народа?» — такими словами сопровождался видеоматериал.

Проведенное ГУВД расследования по этому случаю показало, что авторы передачи использовали кадры инсценированной драки молодых людей из передачи «Olov bilan o’ynashganlar»(«Играющие с огнем») от 7 октября 2014 года. Отметим, что в «Olov bilan o’ynashganlar» в драку сотрудники правоохранительных служб все-таки вмешались.

В представлении населения это выглядит так, будто сотрудники органов внутренних дел вообще не вмешиваются в такие случаи, хотя по каждому обращению ведется работа, заявили представители ГУВД на еженедельном брифинге в минувший четверг.

ГУВД также изучило выступления прохожих в адрес правоохранительных служб, в частности, заявления гражданина, который жаловался на «недобросовестную работу милиции»: «Нас оклеветали и вынесли наше дело в суд. На самом деле, мы вызвали милицию из-за конфликта».

Выяснилось, что в семье гражданина, проживающего с братьями и сестрами, долгое время не утихают разногласия по разделу имущества после смерти родителей. В сентябре 2008 года решением суда каждому из семи членов семьи была определена 1/7 часть имущества в наследство. В течение восьми лет споры рассматривались другими инстанциями судов.

В беседе с сотрудниками органов внутренних дел после выхода передачи гражданин признался, что авторы передачи вырезали его слова, где он выражал благодарность, оставив только критику.

ГУВД продолжает изучать и другие заявления, прозвучавшие в передаче, говорилось на брифинге.