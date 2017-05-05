Количество туристов в Хорезм планируется удвоить

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 мая подписал постановление «О Программе комплексного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017−2021 годы». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Программой предусмотрены развитие инфраструктуры туризма Хивы и Хорезма с учетом современных требований и создание дополнительных благоприятных условий для постоянного приема туристов. Это будет достигнуто за счет строительства железнодорожной линии, связывающей основные туристские центры республики (Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива), организации чартерных рейсов и увеличения количества регулярных авиарейсов из стран Европы, Азии и СНГ, внедрения на отдельных объектах маршрута Ургенч-Хива организованных перевозок автобусами туристского класса повышенной комфортабельности.

Запланировано совершенствование туристских маршрутов и качества предоставляемых услуг, способствующих увеличению потока туристов и срока их пребывания в регионе, в том числе путем внедрения новых видов экзотического туризма в прибрежной зоне реки Амударьи. Намечено улучшение состояния и укрепление материально-технической базы объектов сопутствующей инфраструктуры по обслуживанию туристов.

Будут предприняты меры по продвижению турпотенциала Хорезма и бренда Хивы как одного из древнейших историко-культурных центров человеческой цивилизации. Запланировано проведение широкой рекламной кампании на центральных телерадиоканалах стран СНГ, ведущих зарубежных телеканалах, в социальных сетях и на других интернет-ресурсах, с организацией информационных туров для представителей зарубежных СМИ и туроператоров.

Для развития внутреннего туризма планируется проработать вопрос открытия внутренних авиарейсов Самарканд-Ургенч, Бухара-Ургенч и Фергана-Ургенч.

Отдельным пунктом значится совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма, в частности, путем организации в учебных заведениях краткосрочных курсов по подготовке специалистов со знанием иностранных языков для нужд гостиничной и туроператорской деятельности.

Благодаря реализации программы планируется в течение 2017−2021 годов увеличить объемы экспорта туристских услуг в 2,3 раза (до 131,4 млн долларов), а количество туристов — в 2,1 раза (129,7 тысячи человек).

Рабочую группу по обеспечению контроля за реализацией программы возглавил заместитель премьер-министра Рустам Азимов.

Соответствующим министерствам, ведомствам и учреждениям, а также органам власти на местах поручено разработать план детального проектирования Хивы, предусмотрев проведение комплекса реставрационно-восстановительных работ вокруг и внутри комплекса «Ичан калъа».

Особое внимание поручено обратить на принятие мер по минимальному вмешательству в архитектуру особо охраняемых историко-культурных территорий Хорезмской области — крепостное городище «Ичан калъа» и его охранные зоны в Хиве — при осуществлении строительных, ремонтно-восстановительных и других работ.