Главным тренером ташкентской футбольной команды «Бунёдкор» назначен Мирджалол Касымов. Вместе с ним в тренерском штабе будут работать Александр Волков и Шухрат Максудов, сообщила пресс-служба клуба.

В связи с неудовлетворительными результатами команды в Лиге чемпионов Азии и первой части чемпионата страны наставник «ласточек» Сергей Лущан покинул пост по собственному желанию. Под его руководством ташкентский клуб провел всего 122 матча, в 63 из них одержал победы, 27 раз сыграл вничью, а в 32 играх потерпел поражение. Вероятнее всего, специалист продолжит работу в футбольной школе «Бунёдкор», отмечается в сообщении.

Вакантное место занял Мирджалол Касымов, ранее работавший в клубе в 2007—2008 и 2010−2014 годах. Он является рекордсменом по количеству проведенных игр в качестве наставника «ласточек» — всего 191 матч. Во главе команды он по три раза выигрывал чемпионат страны и становился обладателем кубка Узбекистана, дважды выходил в полуфинал Лиги чемпионов Азии.

«Перед коллективом поставлена задача возродить былую славу „Бунёдкора“, завоевать путевку в Лигу чемпионов Азии на следующий сезон», — говорится в заявлении клуба.