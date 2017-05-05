РУ O`Z ЎЗ
5 мая, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fcbunyodkor.com

Мирджалол Касымов — вновь главный тренер «Бунёдкора»

На место покинувшего пост главного тренера «Бунёдкора» Сергея Лущана назначен Мирджалол Касымов.

Сегодня, 12:29   Спорт  

Главным тренером ташкентской футбольной команды «Бунёдкор» назначен Мирджалол Касымов. Вместе с ним в тренерском штабе будут работать Александр Волков и Шухрат Максудов, сообщила пресс-служба клуба.

В связи с неудовлетворительными результатами команды в Лиге чемпионов Азии и первой части чемпионата страны наставник «ласточек» Сергей Лущан покинул пост по собственному желанию. Под его руководством ташкентский клуб провел всего 122 матча, в 63 из них одержал победы, 27 раз сыграл вничью, а в 32 играх потерпел поражение. Вероятнее всего, специалист продолжит работу в футбольной школе «Бунёдкор», отмечается в сообщении.

Вакантное место занял Мирджалол Касымов, ранее работавший в клубе в 2007—2008 и 2010−2014 годах. Он является рекордсменом по количеству проведенных игр в качестве наставника «ласточек» — всего 191 матч. Во главе команды он по три раза выигрывал чемпионат страны и становился обладателем кубка Узбекистана, дважды выходил в полуфинал Лиги чемпионов Азии.

«Перед коллективом поставлена задача возродить былую славу „Бунёдкора“, завоевать путевку в Лигу чемпионов Азии на следующий сезон», — говорится в заявлении клуба.

Текст: «Газета.uz»      1 616

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:57

В Ташкенте ощущалось землетрясение

Сегодня, 09:22

Семь фармацевтических СЭЗ создаются в Узбекистане

Вчера, 18:33

Вручены премии «Олтин калам»

Вчера, 18:05

696 человек отселены из опасных зон с начала года

Вчера, 16:24

«ЕС и Узбекистан признают нынешние объемы торговли неудовлетворительными» — посол

Вчера, 15:51

Аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова. Его работа будет кардинально улучшена

Вчера, 13:45

Фестиваль «Байсунская весна» вновь встретит гостей

Вчера, 13:25

Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан

Популярное

Новый телерадиоканал «Узбекистан 24» заполнит информационный вакуум

Ветеранам, не имеющим собственного жилья, вручают дома и квартиры

Шавкат Мирзиёев впервые принял верительные грамоты послов

МВД делает ставку на кадры «с современным взглядом на жизнь» — министр