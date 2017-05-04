Объем торговли Узбекистана и Евросоюза составил 1,8 млрд евро в 2016 году. Этот итог стороны считают неудовлетворительным и намерены развивать торговые отношения, заявил посол Эдуардс Стипрайс.

Торговый оборот Европейского союза и Узбекистана в 2016 году составил 1,8 млрд евро. Несмотря на небольшое понижение (1,83 млрд евро в 2015 году), Евросоюз занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров страны после Китая, России и Казахстана. Об этом журналистам 4 мая сообщил глава Делегации ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс.

В число наиболее востребованных европейских товаров в Узбекистане в 2016 году вошли машины, оборудование и механизмы (711 млн евро, или 43,8% товаров, экспортируемых ЕС), продукция химической и сопутствующих отраслей промышленности (382 млн евро, из которых 249 млн евро пришлись на лекарственные средства, или 23,5% всех экспортируемых товаров), а также иные промышленные изделия (148 млн евро, или 9,1% всех экспортируемых товаров).

В свою очередь, среди импортированных странами ЕС узбекских товаров главным образом фигурировали продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (85 млн евро, или 48,7% всех импортируемых товаров в государства ЕС), текстиль и одежда (40 млн евро, или 22,8% всех импортируемых товаров), а также плодоовощная и прочая сельхозпродукция, минералы и иное сырье (32 млн евро, или 18% всех импортируемых товаров).

Как отметил посол ЕС, обе стороны признают нынешние объемы торговли неудовлетворительными и прилагают усилия для их увеличения. В числе мер — планируемое в этом году создание Совета по торговле и инвестициям. В его работе, помимо официальных лиц, будут принимать участие предприниматели Узбекистана и представители европейских фирм и компаний.

C начала года Европейский союз запустил два новых проекта по поддержке развития малого и среднего бизнеса в странах Центральной Азии, включая Узбекистан.

Один из них концентрируется на развитии потенциала транспортно-логистических бизнес-ассоциаций в Узбекистане и Туркменистане. Его цель — организация эффективной логистической цепочки поставок, хранения и сбыта товаров, создание рабочих мест и обучение персонала, а также развитие организационных и правовых механизмов для государственно-частного партнерства в сфере транспортной и складской логистики. Проект также будет способствовать укреплению экономической интеграции стран Центральной Азии и расширению торговых отношений с ЕС и другими партнерами. На реализацию в 2017—2019 годах Евросоюз выделил 750 тысяч евро.

Еще один проект — «Развитие организаций сельского и общинного туристического бизнеса для устойчивого экономического развития в Центральной Азии». Рассчитанный на 2017−2020 годы проект охватывает Узбекистан и Казахстан и финансируется на 1,4 млн евро. В числе его задач — наращивание потенциала местных туристических организаций, а также сотрудничество и обмен опытом в сфере сельского и общинного туризма на национальном и региональном уровнях.

Эдуардс Стипрайс анонсировал ближайшие мероприятия, которые проведет Делегация ЕС в Узбекистане. 11 мая в гостинице Radisson состоится образовательная выставка Study in Europe, в которой будут участвовать более 20 университетов из 14 государств Европы. Ставший традиционным Фестиваль европейского кино пройдет с 22 по 28 мая в столичном Дворце кино имени Навои. На бесплатных сеансах зрители увидят фильмы из 12 европейских стран, многие из которых отмечены престижными международными наградами.