Электронную оплату общественного транспорта внедрили в Андижане

В системе городского общественного транспорта Андижана началось внедрение безналичных платежей. Оплату электронными картами принимают 150 автобусов на 14 маршрутах.

Эта система запущена впервые в Узбекистане, отметил начальник отдела Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта Абдурашид Туляганов. Он рассказал, что каждый платеж с карты направляется непосредственно на счет организации-перевозчика.

Сама карточка стоит 15 тысяч сумов, приобрести ее или пополнить баланс можно на автостанциях или в банках. Карта действительна в течение двух лет на территории Узбекистана, ею может пользоваться вся семья. В будущем будет внедрено пополнение баланса средствами банковской онлайн-карты напрямую.

Контролер, чтобы провести оплату, должен поднести карту к валидатору. Пассажиру выдается чек, в котором указывается дата, время, номер и название маршрута, номер карты и остаток средств, он исполняет роль билета.

Кроме системы электронной оплаты, автобусы в Андижане оснастили GPS-модулями. Благодаря им, мониторы, установленные на остановках закрытого типа, показывают, где находится в данный момент автобус и когда он прибудет.