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Фото: УзААРТ

Электронную оплату общественного транспорта внедрили в Андижане

В 150 автобусах на 14 маршрутах в Андижане принимают электронную оплату проезда.

Сегодня, 11:56   Общество  

В системе городского общественного транспорта Андижана началось внедрение безналичных платежей. Оплату электронными картами принимают 150 автобусов на 14 маршрутах.

Эта система запущена впервые в Узбекистане, отметил начальник отдела Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта Абдурашид Туляганов. Он рассказал, что каждый платеж с карты направляется непосредственно на счет организации-перевозчика.

Сама карточка стоит 15 тысяч сумов, приобрести ее или пополнить баланс можно на автостанциях или в банках. Карта действительна в течение двух лет на территории Узбекистана, ею может пользоваться вся семья. В будущем будет внедрено пополнение баланса средствами банковской онлайн-карты напрямую.

Контролер, чтобы провести оплату, должен поднести карту к валидатору. Пассажиру выдается чек, в котором указывается дата, время, номер и название маршрута, номер карты и остаток средств, он исполняет роль билета.

Кроме системы электронной оплаты, автобусы в Андижане оснастили GPS-модулями. Благодаря им, мониторы, установленные на остановках закрытого типа, показывают, где находится в данный момент автобус и когда он прибудет.

Текст: «Газета.uz»      2 316

Комментарии

  • Fuzail Zoirov 03 мая 2017 12:22

    Когда в Ташкенте начнут внедрять? Пора уже

  • Хамза Хакимов 03 мая 2017 12:54

    пожалуй, андижанцы — самый технологически новаторский народ Узбекистана: первые в пленочной посадке хлопчатника, первые в электронной оплате общ. транспорта, а уж про плов, вообще молчу, ишонавурас, бехижолат)))

  • Atxam Alimov 03 мая 2017 13:01

    Буларкану.. Барака топила. Молодцы.

  • Yuriy Naumov 03 мая 2017 13:15

    Очень хорошо! Главное, чтобы эта система нормально работала, постоянно расширялась и “не висла“


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