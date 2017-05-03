Ветеранам, не имеющим собственного жилья, вручают дома и квартиры

Подарком к 9 мая для ветеранов, не имеющих собственного жилья, становятся квартиры и дома.

Участники войны 1941−1945 годов принимают поздравления с приближающимся Днем памяти и почестей (9 мая), денежное вознаграждение и ценные подарки, а те из них, кто не имеет собственного жилья, получают ключи от квартир и домов.

92-летнему жителю Каракалпакстана Кадирбою Нарманову вручены ключи от нового дома с приусадебным участком, построенного в нукусской махалле «Онасой», сообщило УзА. В 1944 году после тяжелого ранения ветеран вернулся с фронта в родное село в Амударьинском районе. Вместе с супругой Урозгул они воспитали сына и четырех дочерей. Сейчас у них более 20 внуков и 15 правнуков.

Участнику войны Болтабою Сапарову вручен дом, построенный в городской махалле «Жувозчи». Организации-спонсоры подарили ветеранам мебельные гарнитуры и бытовую технику.

Болтабой Сапаров.

В Наманганской области в преддверии 72-летия победы над фашизмом трем участникам войны Низомхону Сатторову, Турсунбою Тожимирзаеву из Намангана и Жакбарали Юсупову из Уйчинского района подарили квартиры в многоэтажных домах. В новом жилье ветеранов есть мебель и бытовая техника.

Напомним, для одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны проводится ремонт жилья и благоустройство надомных хозяйств. Из их числа тем, кто не имеет собственного жилья, выделяется соответствующая жилая площадь.