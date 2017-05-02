Клиника Salus Vita запустила онлайн-оплату медицинских услуг

Клиника Salus Vita одной из первых в Узбекистане внедрила онлайн-оплату медицинских услуг на обновленном сайте.

Клиника Salus Vita всегда была «пионером» в области предоставления частных медицинских услуг: от внедрения новых процедур и методик до введения интерактивных услуг. Очередным новшеством стал запуск обновленного сайта клиники salusvita.uz c онлайн-оплатой за все медицинские услуги клиники.

Благодаря новой версии сайта навигация по услугам и персоналу стала более доступной. Теперь через сайт можно не только записаться на прием к желаемому специалисту, но и оставить о нем отзыв без регистрации и авторизации. Но самое главное, что теперь можно оплатить все услуги заранее, не выходя из дома, через платежную систему Click.

Для оплаты нужно зайти в прайс-лист в верхней части сайта, выбрать необходимую услугу и добавить ее к оплате. Из корзины можно оформить заказ всего в три шага. Нужно указать личные данные и номер телефона, к которому привязана карта.

Сайт содержит большое количество полезных статей, авторами которых стали практикующие специалисты клиники, а также много историй — необычных случаев из практики. Все они расположены в разделе «Статьи» и «История правдива, однако…»

Особенностью клиники Salus Vita является сочетание сильного медперсонала, передового оборудования, гибкости цен, всех видов оплаты и особой атмосферы радушия. Клиника оснащена операционным, стационарным, радиологическим, лабораторным и диагностическим блоком. Для удобства пациентов в клинике имеются Wi-Fi-зоны. Оборудование в клинике представлено такими мировыми брендами как Siemens, Sysmex, Hitachi, Roche Diagnostics, Pentax и Draeger Savina.

Salus Vita неоднократно была награждена различными премиями и званиями, среди которых «Энг яхши нодавлат тиббиет муассасаси танлови», «Лучший сайт в области медицины и здравоохранения» и многие другие.

Клиника Salus Vita уделяет большое внимание стандартам своей работы: специалисты клиники систематически повышают свою квалификацию, а также участвуют в международных конференциях. Клинику регулярно посещают иностранные специалисты из Индии, США, Кореи и Израиля.

С индийским госпиталем MAX Healthcare клиника Salus Vita ведет многолетнее сотрудничество в рамках меморандума о сотрудничестве. За три года совместными усилиями были проведены более десятка акций, в ходе которых более трех тысяч пациентов получили бесплатную высококвалифицированную помощь.

Клиника Salus Vita делает особый упор на социальную помощь: в ней существует система льгот для разных слоев населения и людей с особенностями развития, а также регулярно проводятся социальные акции с бесплатными осмотрами и услугами. Одним из последних таких мероприятий стала ежемесячная акция «Жемчужина здоровья», проводимая совместно с представительством Bionorica SE (Германия) при информационной поддержке сайтов kliniki.uz и askdoctor.uz. В рамках акции женщины могут получить бесплатную консультацию гинеколога, а также пройти УЗИ молочных желез и органов малого таза.

И, конечно, особым достижением и гордостью клиники является открытие спортивного оздоровительного комплекса Salus Vita Sport.

Это просторный и светлый спорткомплекс, сооруженный в соответствии со всеми требованиями и нормами. Он предлагает условия для занятия различными видами спорта и проведения досуга: шейпинг, большой бассейн, мини-футбол, баскетбол, тренажерным залом, боксерский ринг, занятия танцами народов мира, йога, а также бесплатный фито-бар.

Клиника Salus Vita всегда заботится о своих пациентах и думает о том, как еще можно помочь людям. Каждое нововведение направлено на то, чтобы человек мог получить высококвалифицированную помощь как можно быстрее и с наибольшей эффективностью. Именно поэтому клиника Salus Vita достигает таких высот.

Адрес: г. Ташкент, Шайхонтохурский район , ул. Х. Гафурова, д. 258. Ориентир: Текстильная фабрика «Спентекс».

Телефоны: (+99871) 150−07−30, (+99871) 150−07−31

Веб-сайт: salusvita.uz

Страница Facebook: fb.com/salusvitauz

Telegram: @salusvita_uz

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