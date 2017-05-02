Узбекистанцы идут без поражений на чемпионате Азии по боксу

По итогам второго дня Континентального чемпионата Азии в Ташкенте еще пятеро боксеров Узбекистана квалифицировались в следующий этап.

Представители сборной Узбекистана идут без поражений на Континентальном чемпионате Азии по боксу среди мужчин. Соревнования проходят в столичном спорткомплексе «Узбекистан» с 30 апреля по 7 мая.

На чемпионате будет разыграно 10 комплектов медалей в 10 весовых категориях и 60 лицензий. По 6 лучших боксеров в каждой весовой категории получат право выступить на чемпионате мира по боксу, который пройдет в немецком Гамбурге с 23 августа по 4 сентября.

Действующий чемпион Азии и Олимпийских игр Хасанбой Дусматов (до 49 кг) уверенно одолел Паллеха Тхиванка из Шри-Ланки — 5:0. Уроженец Андижана был слишком силен для своего оппонента и одержал победу с большой разницей в счете. Следующим соперником Дусматова станет Ержан Жомарт из Казахстана.

Новая молодая звезда узбекского бокса Икбол Холдоров (до 64 кг), выигравший 90% всех своих поединков за последние три года, вышел на ринг против вице-чемпиона Азии Ашиша Кумара из Индии. 20-летний узбекистанец выиграл единогласным решением судей — 5:0.

На 44-й секунде боя Исраила Мадримова (до 75 кг) против Касима Абудабаата из Палестины рефери остановил бой. Победа ввиду явного преимущества была отдана узбекистанцу.



Аналогичным образом обладатель «бронзы» ОИ-2016 Муроджон Ахмадалиев (до 56 кг) праздновал победу над бронзовым призером юношеского чемпионата Азии Шатлыком Мурадовым из Туркменистана. Уроженец Чуста Наманганской области также справился с соперником в первом же раунде.

Новый член сборной Узбекистана, победитель юношеского чемпионата Азии-2016 Санжар Турсунов (до 91 кг) встретился с Ким Хён Кю из Южной Кореи. 18-летний хозяин ринга в сложном поединке раздельным решением судей одолел соперника, но в четвертьфинале ему будет противостоять серебряный призер Олимпийских игр Василий Левит из Казахстана.

В третий день соревнований во вторник Жасурбек Латыпов (до 52 кг) сразится с Азатом Усеналиевым из Кыргызстана, Ельнур Абдураимов (до 60 кг) выступит против Джеймса Паликте из Филиппин, соперником Шахрама Гиясова (до 69 кг) станет Зеяд Еашаш из Иордании, а Бектемир Меликузиев (до 81) скрестит перчатки с Амином Зиади из Ирана.

Полные результаты поединков (сессии 3 и 4) и расписание третьего дня (PDF)