Торговая марка Akfa рассказала, что необходимо для производства профилей высокого качества в Узбекистане.

На сегодняшний день рынок Узбекистана переполнен алюминиевыми и пластиковыми профилями разных производителей. В связи с этим многие потребители сталкиваются с вопросом выбора профилей той или иной торговой марки.

Что заслуживает большего доверия — низкая цена или качество, проверенное временем? Торговая марка Akfa существует на рынке Узбекистана с 2001 года и может дать достоверный ответ на этот вопрос.

Для производства профилей высокого качества необходимо несколько составляющих:

собственное автоматизированное производство;

оборудование от мировых производителей;

качественное сырье от известных фирм;

технологическая лаборатория;

международный сертификат качества ISO 9001;

высококвалифицированные специалисты.

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И самое главное — стремление создавать качественную продукцию отечественного производства. Разумеется, всего этого невозможно достичь за несколько лет. Торговая марка Akfa вложила много времени, сил и труда, чтобы выйти на тот уровень производства, на котором находится сейчас.

Для этого потребовалось более 15 лет непрерывного усовершенствования качества продукции, строительство новых производственных комплексов, внедрение роботизированных линий, а также привлечение специалистов международного уровня.

И теперь, торговая марка Akfa может с гордостью заявить, что вся выпускаемая торговой маркой продукция имеет качество, проверенное временем.

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