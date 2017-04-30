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Фото: «Газета.uz»

Штраф за нарушение правил паспортной системы предлагается снизить

Депутаты предлагают снизить размер штрафа за нарушение правил паспортной системы.

Вчера, 20:32   Общество  

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана инициировали внесение изменений в законодательство с целью снижения размера штрафа за нарушение правил паспортной системы и уточнения его низшего предела. Законопроект об этом был рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 28 апреля, сообщается на сайте палаты.

Штраф за нарушение правил паспортной системы установлен статьей 223 Кодекса об административной ответственности. Согласно этой статье, проживание гражданина, обязанного иметь паспорт, без паспорта или по недействительному паспорту, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания, умышленная порча, а также небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

«Довольно высокий размер штрафа — около 450 тысяч сумов — приводит к тому, что граждане, в особенности из малообеспеченных семей, не получают паспорта или предпочитают не менять их после истечения срока действия», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательной палаты.

Депутаты тщательно изучили данный вопрос в ходе поездок в регионы, которые с текущего года проводятся на ежемесячной основе.

Текст: «Газета.uz»      9 929
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