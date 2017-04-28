Фото, видео: Автоколонна в честь 72-летия Победы

Автоколонна в честь 72-летия Победы над фашизмом была организована в Ташкенте в рамках акции #XotiraUz.

Министерство обороны Узбекистана, Общественное движение молодежи «Камолот», хокимият Ташкента и другие организации в пятницу организовали в столице автоколонну в честь 72-летия Победы над фашизмом.

В рамках масштабной акции #XotiraUz, посвященной 9 мая — Дню памяти и почестей, автомобили военного времени проехали через весь город от Южного вокзала до НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени М. Мирзаева (ранее — Р. Шредера).

Мужчины и женщины в военной форме исполняли фронтовые песни и держали флаги Узбекистана и красные флаги с надписями «Слава воину-победителю!», «Родина-мать зовет!», «Все для фронта — все для победы». На бортах грузовиков были надписи «Узбекистан — фронту», «Вклад узбекского народа в Победу», «Узбекистан — для фронта».

На всем протяжении маршрута участников колонны тепло приветствовали жители.

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