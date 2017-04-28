Фото, видео: Автоколонна в честь 72-летия Победы

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
Министерство обороны Узбекистана, Общественное движение молодежи «Камолот», хокимият Ташкента и другие организации в пятницу организовали в столице автоколонну в честь 72-летия Победы над фашизмом.
В рамках масштабной акции #XotiraUz, посвященной 9 мая — Дню памяти и почестей, автомобили военного времени проехали через весь город от Южного вокзала до НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени М. Мирзаева (ранее — Р. Шредера).
Мужчины и женщины в военной форме исполняли фронтовые песни и держали флаги Узбекистана и красные флаги с надписями «Слава воину-победителю!», «Родина-мать зовет!», «Все для фронта — все для победы». На бортах грузовиков были надписи «Узбекистан — фронту», «Вклад узбекского народа в Победу», «Узбекистан — для фронта».
На всем протяжении маршрута участников колонны тепло приветствовали жители.
Сегодня, 00:12
Вчера, 19:10
Вчера, 19:01
28 апреля 21:54
28 апреля 21:00
Комментарии
Отлично. В День Победы-9-Мая желательно повторить это мероприятие в более масштабном объеме во всех городах и пора возвращать этому великому дню свое исконное имя. Это нужно для того, чтобы наши дети и молодое подрастающее поколение знали и гордились, что они являются детьми и внуками Победителей.
Неожиданно! Но очень приятно на душе стало. Одним словом молодцы организаторы, давно Ташкент такого не видел.
Вопрос — почему сегодня, а не накануне праздника в выходные. Проехали в будний день на радость домохозяйкам и пенсионерам)
Супер, молодцы)
такие мероприятие должны проводится в праздник 9 мая .Надеемся в праздник все повторится
интересно, а почему о подобных мероприятиях никогда не предупреждают заранее через СМИ?
всегда узнаю постфактум..
спрашивается, тогда какой смысл в этих мероприятиях??
А почему ни на одном плакате не видно слова “Ватан“?
Думаю, старшее поколение сразу сообразило к какому это празднику, а для молодёжи — это просто шоу. Мол актёры публику развлекают.
Кстати, ученики моего дедушки в тетрадках аккуратно выводили замечательное слово — “Vatan“..
Круто!!! Впечатлен, правда смотрел с метров 50. Давно ждал такого события!!! Надеюсь что это не последний раз.
До слёз!
Молодцы браво ,
я в шоке. неужели? я даже и представить себе не мог что у нас на такое решатся. слава победителям в великой отечественной войне. от увиденного аж комок к горлу подкатил. молодцы.
седьмое фото удивило. на остальных уже не видно красного знамени с серпом и молотом.
Молодцы! Спасибо организаторам. Впечатлена, даже очень. Нет слов!!!
Надеюсь на повтор 9го мая — очень хотелось бы показать детям!
Так это их я видел из окна своего лицея (Вест, самый центр города, как раз по маршруту) во время большого обеденного перерыва? Я еще сначала подумал, что это едут репетировать что-то на 9 мая на пл. Мустакиллик.. Ну и так хорошо! Спасибо вам и с наступающим праздником!!!
Низкий вам поклон, наши бабушки и дедушки, если бы не вы. трудно представить наш МИР. а сегодняшние мирные дни мы тоже должны сделать подвиги (в экономике). С праздником!
Браво, очень рад! Фронтовики и Узбекистан внесли огромный вклад в победу над фашизмом в Великой отечественной войне.
Здорово и неожидано!!! Спасибо!!! Такого мероприятия не помню, даже при СССР. Участники Великой Отечественной и трудового фронта заслужили, что бы о них помнили и чтили! Еще было бы здорово, если бы один из символов Ташкента, памятник семье приютившей детей, вернули на прежнее место, на площадь (бывшую Дружбы народов).
Иногда задумываешься: А как сложилась бы история, а точнее, её ход, если бы Адольф Гитлер воспользовался другим планом, кроме “Барбаросса“, вторжения на территорию СССР?! У него был план вторжения через Термез! Через территории республик Средней Азии дойти до Уральских гор и разделить надвое страну Советов! Зная об этом плане руководство СССР в секретном порядке рассредоточила на территории Туркмении миллионную армию РККА.
Неожиданно, но очень и очень приятно!!! как необходимо увидеть эту АКЦИЮ нам, внукам и правнукам наших дедушек и бабушек. Огромное спасибо организаторам и участникам этого мероприятия, и в свою хочу присоединится ко всем комментариям насчет повторного прохождения, непосредственно на 9 МАЯ в день 72 годовщины празднования ДНЯ ПОБЕДЫ. Ведь ПАМЯТЬ и ПОЧТЕНИЕ своей истории самое благородное качество, что есть в человеке, именно оно поднимает и воспитывает чувство патриотизма у подрастающего поколения. Будем надеяться, что организации таких мероприятий и впредь будут иметь свое продолжение.
Молодцы! Аж слезы навернулись. Ведь это же и наша история. Некогда были одной державой. Наши отцы и деды тоже защищали нашу Родину внеся вклад за мир нашей Родины. А сколько детей приютили наши соотечественники. Спасибо Ветеранам ВОВ за сегодняшний Мир. Пусть никогда не будет больше войны и не только у нас и во всем мире
cipher sayidhan, Вы про логистику не забывайте — немцы не смогли бы для таких планов подвести логистические маршруты и снабжать свою армию. Как и СССР не мог бы снабжать армию, по численности сопоставимую с населением Турмении на тот момент без создания дополнительных логистических центров. Они что сгинули в неизвестность?
Какие молодцы
Мой дедушка участник 2 мировой войны, он возвратился домой с множество пулевыми ранениями на теле. Я очень рад, что начали отмечать этот праздник — Победу наших предков. Спасибо большое организаторам этой демонстрации. Надеюсь, что следующим году будим проводить как раньше в 80-годы. С праздников Вас всех, с днем ПОБЕДЫ!!!
Узбекистан оставил очень большой вклад. Молодцы.
Наконец, лицом к Ветеранам повернулись. От всего сердца спасибо зэ это Шавкату Мирамоновичу. Нужно снова признать, что наши отцы и деды, народ Узбекистана, участвовал как победитель в Великой Отечественной Войне, а не был втянут во вторую мировую, как трактуют с 1991-го и достойно отмечать 9-е мая с гордо поднятой головой.
Molodci, spasibo organizatoram. Takogo davno ne nablyudali. Gordost napolnyaet dushu za svoy Uzbekistan. Bolshoy vklad vnes Uzbekistan vovremya Velikoy Otechestvennoy voyni, Kak to vremya govorili “Tashkent — Gorod hlebniy“. Kak mnogo evakuirovannih lyudey, detey-sirot spas Nash Uzbekistan ot goloda, holoda. Molodci eshe raz, bolshoy poklon veteranam Velikoy Otechestvennoy voyni, s prazdnikom vas, dorogie veterani voyni i tila.