Посол Швейцарии завершает миссию в Узбекистане

Министр иностранных дел принял посла Швейцарии, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане.

27 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии Штефана Клёцли, завершающего свою дипломатическую миссию.

Как сообщила пресс-служба МИДа, в ходе беседы подведены основные итоги деятельности посла в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министр выразил послу Швейцарии признательность за личный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны Штефан Клёцли поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения им дипломатической миссии в Узбекистане.