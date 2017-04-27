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Штефан Клёцли.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Посол Швейцарии завершает миссию в Узбекистане

Министр иностранных дел принял посла Швейцарии, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане.

27 апреля 2017, 15:26   Политика  

27 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии Штефана Клёцли, завершающего свою дипломатическую миссию.

Как сообщила пресс-служба МИДа, в ходе беседы подведены основные итоги деятельности посла в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министр выразил послу Швейцарии признательность за личный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны Штефан Клёцли поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения им дипломатической миссии в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz»      4 084
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