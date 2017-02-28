Минтруда и МОТ продлили Страновую программу достойного труда

Министерство труда Узбекистана и Международная организация труда 28 февраля подписали меморандум о взаимопонимании, которым продлевается реализация Страновой программы достойного труда на 2017−2020 годы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минтруда.

Глава министерства Азиз Абдухакимов подчеркнул, что в рамках Страновой программы на 2014−2016 годы были успешно реализованы меры по совершенствованию трудового законодательства и повышению информированности населения по трудовым правам. Был налажен механизм обратной связи, для укрепления правовой грамотности населения и оперативного реагирования на факты нарушения трудового законодательства задействованы информационно-коммуникационные технологии.

«Благодаря усилиям социальных партнеров и технической поддержке МОТ за короткий период в Узбекистане достигнут значительный прогресс по имплементации международных трудовых норм и стандартов», — отметил региональный директор МОТ по Европе и Центральной Азии Хайнц Коллер. По его словам, в стране искоренена практика детского труда и имеется существенный прогресс по предотвращению принудительного труда при сборе хлопка.

Хайнц Коллер заявил, что Узбекистан демонстрирует ответственный и взвешенный подход к международным обязательствам в сфере труда, отметив конструктивный социальный диалог между правительством, работодателями и профсоюзами.

Текст: «Газета.uz» 959