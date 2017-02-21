Минздрав возглавил Алишер Шадманов

Алишер Шадманов.
Фото: parliament.gov.uz
Министром здравоохранения Узбекистана назначен Алишер Шадманов, сообщили «Газете.uz» в Минздраве.
Алишер Шадманов (1962 года рождения) — доктор медицинских наук, профессор. До настоящего времени был председателем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта Законодательной палаты Олий Мажлиса (представитель партии «Адолат»).
С декабря прошлого года Минздрав возглавлял заместитель премьер-министра Адхам Икрамов.
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Комментарии
Хороший человек, отличный руководитель. Я учился когда он был ректором АГМИ. Умеет мотивировать и развивать сильные стороны людей. Стал дважды Президентским стипендиантом под его началом. Удачи вам Алишер Каюмович!