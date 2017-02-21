Минздрав возглавил Алишер Шадманов

Министром здравоохранения Узбекистана назначен Алишер Шадманов, сообщили «Газете.uz» в Минздраве.

Алишер Шадманов (1962 года рождения) — доктор медицинских наук, профессор. До настоящего времени был председателем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта Законодательной палаты Олий Мажлиса (представитель партии «Адолат»).

С декабря прошлого года Минздрав возглавлял заместитель премьер-министра Адхам Икрамов.

Текст: «Газета.uz» 6 602