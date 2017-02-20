Менеджер безопасности LG webOS 3.5 прошел сертификацию

Новейшая версия менеджера безопасности платформы Smart TV webOS 3.5 компании LG Electronics была сертифицирована компанией UL, мировым лидером в области безопасности и устойчивого развития, в знак признания ее эффективных возможностей в сфере компьютерной безопасности, что является первым случаем для категории Smart TV. На волне успехов в «умном телевидении» LG намеревается наделить такими же возможностями весь ассортимент своей продукции, включая категории «умный дом», «умная домашняя безопасность» и домашняя автоматизация.

В рамках Программы обеспечения компьютерной безопасности (CAP) 2900−1 компания UL проверила менеджер безопасности webOS 3.5 на подверженность воздействию вредоносных программ и наличие уязвимостей. Также тестированию подверглись программные недостатки и средства управления безопасностью, которые помогают защитить личную информацию пользователей. UL оценила эффективность каждого уровня защиты webOS 3.5, ее центра настройки системы и приложений, использовав в отношении данной программной платформы различные методы проникновения в виртуальную сеть и атаки на уязвимости, входящие в список 25 самых опасных уязвимостей CWE/SANS. Уровень соответствия LG webOS 3.5 в этих категориях формирует основу для домашних сетей, использующих концепцию «Интернет вещей» и состоящих из нескольких связанных бытовых приборов.

Испытания 2900−1 компании UL оценивают безопасность приложений, контроль доступа к информации через процессы аутентификации, защиту от взлома служебного режима и фальсификации программного обеспечения. Дополнительную информацию о стандартах UL 2900−1 можно найти по ссылке. Помимо того, что webOS 3.5 стала первой платформой Smart TV, получившей сертификацию UL 2900−1, также была сертифицирована эффективность ее возможностей управления цифровыми правами в приложениях Smart TV.

«Наша платформа webOS разрабатывалась с приоритетом на обеспечение безопасности, и мы очень рады, что компания UL, являющаяся авторитетом в области сертификации и испытания безопасности, оценила наши усилия, — говорит Д.Х. Ванг, старший вице-президент и глава отдела исследований и разработки компании LG Home Entertainment. — По мере того, как все больше потребителей начинают использовать „умные телевизоры“ и их возможности подключения к другим устройствам, защита информации будет становиться все более актуальным вопросом для пользователей. LG webOS, которая уже считается одной из наиболее удобных платформ Smart TV в отрасли, будет продолжать поднимать планку в этой области».

На правах рекламы. Товары сертифицированы.

380