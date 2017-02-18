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18 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

В системе МВД произведен ряд назначений

Назначены начальники УВД Ферганы, ОВД Термеза и ряда районов Ферганской и Сурхандарьинской областей.

Сегодня, 11:01   Общество  

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту».

Начальником УВД Ферганы назначен подполковник Хаётжон Салиев, ОВД Бешарыкского района Ферганской области — подполковник Илхомжон Сотволдиев, ОВД Дангаринского района — подполковник Рустамжон Тожиев, ОВД Куштепинского района — подполковник Дилшод Рузматов.

ОВД Термеза возглавил подполковник Шарофиддин Саидов, ОВД Термезского района Сурхандарьинской области — подполковник Жахонгир Хасанов, ОВД Джаркурганского района — подполковник Розик Собиров, ОВД Байсунского райна — подполковник Шеркузи Сатторов, ОВД Кумкурганского района — майор Уткир Шукуров.

Начальником ОВД Пешкунского района Бухарской области стал майор Эркин Сафаров.

Ранее были назначены начальники Управления выезда, въезда и оформления гражданства ГУВД Ташкента — подполковник Бехзод Сайфуллаев, Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом ГУВД столицы — подполковник Элбек Хайруллаев, а также начальник ОВД города Гулистана Сырдарьинской области — подполковник Бахриддин Каршибоев.

Текст: «Газета.uz»      1 359
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