В системе МВД произведен ряд назначений

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту».

Начальником УВД Ферганы назначен подполковник Хаётжон Салиев, ОВД Бешарыкского района Ферганской области — подполковник Илхомжон Сотволдиев, ОВД Дангаринского района — подполковник Рустамжон Тожиев, ОВД Куштепинского района — подполковник Дилшод Рузматов.

ОВД Термеза возглавил подполковник Шарофиддин Саидов, ОВД Термезского района Сурхандарьинской области — подполковник Жахонгир Хасанов, ОВД Джаркурганского района — подполковник Розик Собиров, ОВД Байсунского райна — подполковник Шеркузи Сатторов, ОВД Кумкурганского района — майор Уткир Шукуров.

Начальником ОВД Пешкунского района Бухарской области стал майор Эркин Сафаров.

Ранее были назначены начальники Управления выезда, въезда и оформления гражданства ГУВД Ташкента — подполковник Бехзод Сайфуллаев, Управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом ГУВД столицы — подполковник Элбек Хайруллаев, а также начальник ОВД города Гулистана Сырдарьинской области — подполковник Бахриддин Каршибоев.

Текст: «Газета.uz» 1 359