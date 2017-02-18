Онкоцентры Узбекистана и России расширят сотрудничество

Республиканский онкологический научный центр Узбекистана и Российский онкологический научный центр имени Н. Блохина подписали меморандум о взаимопонимании, сообщило УзА.

В документе запланированы мероприятия по расширению научного, практического и методического сотрудничества в борьбе против онкологических заболеваний, повышению квалификации специалистов, популяризации научных достижений и развитию медицинского обслуживания.

«Мы намерены интенсифицировать научно-практические связи, реализовать ряд проектов по обмену опытом, подготовке кадров и совершенствованию медицинского образования», — сказал директор российского центра академик Михаил Давыдов.

По данным УзА, в Узбекистане утверждена Государственная программа по развитию профилактики и лечения онкологических заболеваний на 2017−2021 годы. Ей предусмотрено улучшение материально-технической базы Республиканского онкологического научного центра и областных диспансеров, оснащение их современным медицинским оборудованием, а также повышение качества медицинской помощи.

Текст: «Газета.uz» 693