Школа ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan раскроет потенциал и таланты ребенка

Ментальная арифметика — это не просто модный тренд. Это цельная систематизированная методика, благодаря которой ребенка можно не только научить считать быстрее калькулятора, но и развить в нем творческий потенциал, способность анализировать и критически мыслить. Она помогает развитию всего головного мозга и улучшает фундаментальные навыки, такие как память, концентрация и творчество, которые укрепляют уверенность и способствуют достижению успеха во всех сферах жизни.

Что такое ALOHA Mental Arithmetic?

ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic) Mental Arithmetic — это международная программа ментальной арифметики, предназначенная для детей в возрасте от 5 до 13 лет, которая способствует гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга и проходит в увлекательной игровой форме.

Оригинальная концепция ментальной арифметики, которая используется различными учебными центрами в наши дни, была разработана господином Лоу Мун Сунгом, основавшим ALOHA Mental Arithmetic в 1993 году. Уникальная программа завоевала признание как у детей, так и у родителей и педагогов.

На сегодняшний день по запатентованной программе ALOHA Mental Arithmetic успешно обучаются более 4 миллионов детей в более 4000 центрах, находящихся в 37 странах, включая США, Канаду, Мексику, Великобританию, Германию, Ирландию, Испанию, Индию, Китай, Малайзию и другие. Международное представительство в Узбекистане с головным офисом в Ташкенте открылось осенью 2016 года и стало первой лицензированной школой ALOHA Mental Arithmetic среди стран представителей СНГ.

Коротко о программе ALOHA Mental Arithmetic

Мозг — важнейшая и сложнейшая составляющая центральной нервной системы. С его помощью совершаются все процессы, связанные с мышлением и оценкой информации, полученной из внешней среды. Каждое из полушарий отвечает за определенные процессы. Левое отвечает за последовательное мышление, слуховую память, вычислительные навыки, логическое мышление, чтение и письмо, в то время как правое — за фотографическую память, визуализацию, воображение, творчество, концентрацию, пространственную ориентацию.

Программа ALOHA Mental Arithmetic выделяет значительные средства на проведение глубинных исследований, в ходе которых было научно обоснованно, что оптимальным моментом для обучения и развития головного мозга является возраст от 5 до 13 лет. Обучение проводится один раз в неделю, а занятие длится два полных часа. Немаловажным аспектом является гармоничное развитие ребенка, поэтому обучение проходит в интерактивной увлекательной форме, не вызывая чувства стресса.

На основании исследований были разработаны два основных направления обучения: Tiny Tots для детишек в возрасте от 5 до 7 лет и Kids для ребят от 8 до 13 лет. Каждая программа разбита на несколько уровней, каждый последующий этап опирается на более сложные вычисления. 10 уровней Tiny Tots и 8 уровней Kids помогают каждому ребенку, обучающемуся в центре ALOHA Mental Arithmetic, достигать наилучших результатов в наиболее комфортном для него темпе, учитывая индивидуальные способности ребенка.

После прохождения программы дети смогут с легкостью выполнять такие операции как сложение, вычитание, умножение, деление. Далее, не останавливаясь на достигнутом, программа ALOHA Mental Arithmetic предлагает освоить уникальные знания и навыки, которые можно получить только в официальном учебном центре. На более продвинутых этапах дети научатся выполнять операции с дробями, возводить в квадрат, извлекать квадратный корень, а также комбинировать все вышеуказанные операции.

Преимущества ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

Каждый родитель желает для своего ребенка самого лучшего — начиная от качества преподавания, заканчивая обстановкой и атмосферой в учебном центре. Требовательные родители не останавливаются, пока не найдут именно ту школу, которая идеально подойдет их ребенку.

ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan — эксклюзивный комфортабельный центр интеллектуального развития для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Генеральные представители ALOHA Mental Arithmetic в Узбекистане выбирали локацию так, чтобы родителям, ценящим свое время, было удобно добираться, а детям — безопасно и комфортно находиться внутри.

Школа находится в центре города, входные двери оснащены специальным кодовым замком с камерой. Классы оборудованы удобными партами и стульями, выполненными с учетом возрастных норм из экологически чистых материалов, в едином стиле и приятной цветовой гамме. Большое внимание уделено естественному освещению и вентиляции учебных кабинетов. Для родителей предусмотрена уютная просторная комната отдыха, где в ожидании ребенка можно выпить чашечку кофе или поработать на ноутбуке.

Строгий контроль качества обучения на международном уровне — еще одна отличительная особенность франшизы. Занятия в центре ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan проводятся только высококвалифицированными сертифицированными педагогами. Преподаватели центра повышают квалификацию, а каждый квартал международный представитель приезжает в Ташкент и следит за тем, как проходят занятия. В частности, 20 января на торжественном открытии международного учебного центра присутствовала госпожа Киран Мотвани — международный директор программы, которая дала свои напутствия и осталась очень довольна работой центра.

Более того, ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan — единственная школа ментальной арифметики в Узбекистане, где обучение проходит на четырех языках. В классах по 7−8 человек обучаются группы на узбекском, русском, английском и французском языках. К тому же на первом же занятии дети получают весь учебный материал, который используется на занятиях — яркие красочные учебники европейского качества и абакусы ручной работы, совершенно бесплатно.

Следующий немаловажный аспект — каждый ребенок, посещающий занятия центра ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan, получает свой уникальный ID-код и регистрируется в международной базе данных, что позволяет ученику центра принимать участие в международных турнирах по ментальной арифметике в любой из стран-участниц программы. Ученики центра имеют возможность попытать свои силы на международном уровне, стать чемпионами и вернуться домой с трофеями. После прохождения курса и успешной сдачи экзаменов, ученики получают сертификаты международного образца.

Самым интересным и интригующим фактором является возможность попытать свои силы на различных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. ALOHA Mental Arithmetic регулярно проводит международные соревнования среди учеников своих филиалов по всему миру. На этот раз турнир будет проходить в Малайзии 16 июля 2017 года. Трое учеников ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе на национальном уровне, получат уникальную возможность отправиться в Малайзию для того, чтобы представить честь нашей страны на международной арене. Их участие пройдет при полной финансовой поддержке центра.

ALOHA Mental Arithmetic — пионеры в области ментальной арифметики, разработчики оригинальной концепции, более 20 лет на рынке, 37 стран, 4000 центров, 4 млн учеников по всему миру.

Адрес: ул. Фидокор (бывшая ул.Чехова), 7

Телефон: (+99890) 168−00−46, (+99890) 168−00−47

Сайт: alohauzbekistan.uz

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