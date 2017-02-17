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17 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Финансирование медучреждений Ташкента на покупку лекарств удвоят

Финансирование медучреждений Ташкента на покупку лекарств и перевязочных средств будет удвоено.

Сегодня, 20:29   Общество  

Финансирование медицинских учреждений в системе Главного управления здравоохранения Ташкента на приобретение лекарственных препаратов и перевязочных средств будет увеличено минимум в два раза. Об этом журналистам в пятницу сообщила заместитель хокима города, председатель Комитета женщин Фарида Абдурахимова.

Указанные меры предусмотрены в решении хокима столицы Узбекистана Рахмонбека Усманова об углублении реформирования и развитии системы здравоохранения Ташкента, совершенствовании управления и повышении эффективности деятельности медучреждений от 17 февраля.

Как отметила замхокима, благодаря принятым мерам стационарным пациентам больше не придется беспокоиться о покупке лекарств и перевязочных средств. Список лекарств, имеющихся в больнице, будет размещен во всех палатах, добавила она.

Текст: «Газета.uz»      617
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