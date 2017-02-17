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17 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Все семейные поликлиники Ташкента получат по четыре «Дамаса»

Хокимият Ташкента предоставит столичным семейным поликлиникам автомобили Damas.

Сегодня, 17:32   Общество  

Каждая семейная поликлиника Ташкента получит по четыре автомобиля марки Damas от столичного хокимията. Об этом на брифинге в пятницу сообщила заместитель хокима — председатель городского Комитета женщин Фарида Абдурахимова.

Брифинг был посвящен решению хокима «О дополнительных мерах по дальнейшему углублению, повышению эффективности и совершенствованию проводимых реформ в системе здравоохранения города Ташкента».

В столице сегодня действуют 60 семейных поликлиник. По два автомобиля каждое из этих медучреждений получит в ближайшее время, еще по два хокимият предоставит в течение года.

«Выделение „Дамасов“ значительно улучшит оказание медицинской помощи населению на дому, оказание экстренной помощи в течение рабочего дня всем, кто в этом нуждается», — отметила Фарида Абдурахимова.

Текст: «Газета.uz»      3 555
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