Узбекистанец вошел в топ-100 молодых экономистов мира

Преподаватель экономики Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (МВУТ) Рауф Салаходжаев вошел в список 100 лучших молодых экономистов мира, составляемый организацией RePeC (Research Papers in Economics — «Исследовательские статьи по экономике»), сообщили «Газете.uz» в университете.

Представитель Узбекистана впервые включен в этот рейтинг и находится в нем на 32-м месте. Он стал единственном представителем СНГ в первой пятидесятке списка. В Top-50, помимо Рауфа Салаходжаева, вошли лишь два представителя Азии — экономисты из Индии и Японии.

Рауф Салаходжаев, будучи стипендиатом американской Программы Фулбрайта, в 2012 году получил степень магистра экономики Государственного университета Нью Йорка. С 2013 года преподает макроэкономику в МВУТ и является старшим научным сотрудником Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Узбекистана.

Научные работы Рауф Салаходжаев посвящены исследованиям роли интеллектуального капитала и рыночных институтов в экономическом развитии государств и наций. Он является одним из немногих ученых, которые изучают новое направление в макроэкономике, так называемые «глубокие факторы экономического роста». Результаты его научных исследований были опубликованы в научных журналах Intelligence, Kyklos, Environmental Research и других и были отмечены журналами Forbes и National Policy.

За последние два года Рауф Салаходжаев опубликовал 15 статей в журналах, которые обладают индексом цитирования Web of Science. Он также является членом Международного сообщества по изучению интеллекта (США).

RePeC координируется исследовательским отделом Федерального резервного банка Сейнт Луиса (США) и отслеживает деятельность около 50 тысяч экономистов со всего мира. Рейтинги лучших экономистов по различным категориям составляются на основе цитируемости статей и авторитетности журналов.

Текст: «Газета.uz» 798