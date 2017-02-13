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Фото: uzcard.uz

Банки проработают кредитные продукты на основе пластиковых карт

Узбекистанцам могут предложить кредитные продукты на основе пластиковых карт для потребительских нужд.

Сегодня, 11:13   Экономика  

Кредитные продукты на основе пластиковых карт для потребительских нужд будут внедрены в Узбекистане. Такое поручение дано Центральному и коммерческим банкам страны в постановлении Президента (PDF) о создании благоприятных условий для развития безналичных расчетов от 2 февраля.

Банковский сектор также проработает бонусные, дисконтные и поощрительные программы для стимулирования покупателей проводить расчеты пластиковыми картами. Внедрение таких программ будет проводиться совместно с торгово-сервисными организациями.

Постановление также продлевает таможенные льготы предприятиям, производящим пластиковые карты и платежные терминалы, — до 1 января 2020 года они освобождаются от уплаты таможенных платежей за исключением сборов за таможенное оформление при импорте сырья, расходных и комплектующих материалов, программного обеспечения и лицензий, необходимых для их производства.

Текст: «Газета.uz»      1 582
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