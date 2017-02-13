Чартерные рейсы в Болгарию и Испанию организуются летом

Туристическая компания Aznur Travel и Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» заключили договор об организации серии чартерных авиарейсов по направлениям «Ташкент — Бургас — Ташкент» и «Ташкент — Барселона — Ташкент» летом 2017 года, а также обсудили планы по расширению географии полетов.

Одна из приоритетных задач выполнения чартерных авиаперевозок — популяризация и реализация туристического потенциала Узбекистана на туристических рынках Болгарии и Испании. Ранний опыт успешного проведения чартерных рейсов в Болгарию летом 2016 года и в Мальдивскую Республику зимой 2016−2017 годов способствовал притоку иностранных туристов в Узбекистан и показал большой интерес граждан Узбекистана к новым туристическим направлениям.

Часть группы мальдивских туристов, посетивших Узбекистан в декабре-январе.

Чартерные авиарейсы — прекрасная возможность для укрепления дружественных и экономических взаимоотношений между странами. В рамках проекта планируются двусторонние встречи с представителям предпринимательских кругов Испании и Болгарии.

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