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13 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Чартерные рейсы в Болгарию и Испанию организуются летом

Aznur Travel и «Узбекистон хаво йуллари» летом организуют серию чартерных рейсов в Бургас и Барселону.

Сегодня, 17:30   Экономика     на правах рекламы

Туристическая компания Aznur Travel и Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» заключили договор об организации серии чартерных авиарейсов по направлениям «Ташкент — Бургас — Ташкент» и «Ташкент — Барселона — Ташкент» летом 2017 года, а также обсудили планы по расширению географии полетов.

Одна из приоритетных задач выполнения чартерных авиаперевозок — популяризация и реализация туристического потенциала Узбекистана на туристических рынках Болгарии и Испании. Ранний опыт успешного проведения чартерных рейсов в Болгарию летом 2016 года и в Мальдивскую Республику зимой 2016−2017 годов способствовал притоку иностранных туристов в Узбекистан и показал большой интерес граждан Узбекистана к новым туристическим направлениям.

Часть группы мальдивских туристов, посетивших Узбекистан в декабре-январе.

Чартерные авиарейсы — прекрасная возможность для укрепления дружественных и экономических взаимоотношений между странами. В рамках проекта планируются двусторонние встречи с представителям предпринимательских кругов Испании и Болгарии.

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