Узбекистанский рефери Равшан Ирматов вошел в число предварительных кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщается на сайте Федерации футбола Узбекистана.

53 арбитра из Европы, Океании, Азии, Африки, Южной, Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна по приглашению Международной федерации футбола (ФИФА) соберутся на семинаре, который пройдет в техническом центре Футбольной федерации Италии в Коверчано 3−7 апреля.

Помимо Равшана Ирматова, к участию приглашены такие известные судьи, как Рюити Сато (Япония), Алиреза Фагани (Иран), Марк Клаттенбург (Англия), Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасёв (Россия) и другие.

Равшан Ирматов — рефери-рекордсмен по количеству матчей (9), обслуженных на мундиалях, десятикратный лучший арбитр года в Узбекистане, пятикратный лучший арбитр года в Азии, обладатель награды Global Soccer Awards в номинации «Лучший арбитр года в мире». Обладатель нагрудного знака «Узбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»), орденов «Эл-юрт хурмати» («Уважение народа и Родины») и «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги»).

Текст: «Газета.uz» 0