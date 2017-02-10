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Фото: globesoccer.com

Равшан Ирматов — в числе кандидатов на обслуживание ЧМ-2018

Рефери Равшан Ирматов приглашен на семинар для предварительных кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира по футболу-2018.

Сегодня, 18:40   Спорт  

Узбекистанский рефери Равшан Ирматов вошел в число предварительных кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщается на сайте Федерации футбола Узбекистана.

53 арбитра из Европы, Океании, Азии, Африки, Южной, Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна по приглашению Международной федерации футбола (ФИФА) соберутся на семинаре, который пройдет в техническом центре Футбольной федерации Италии в Коверчано 3−7 апреля.

Помимо Равшана Ирматова, к участию приглашены такие известные судьи, как Рюити Сато (Япония), Алиреза Фагани (Иран), Марк Клаттенбург (Англия), Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасёв (Россия) и другие.

Равшан Ирматов — рефери-рекордсмен по количеству матчей (9), обслуженных на мундиалях, десятикратный лучший арбитр года в Узбекистане, пятикратный лучший арбитр года в Азии, обладатель награды Global Soccer Awards в номинации «Лучший арбитр года в мире». Обладатель нагрудного знака «Узбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»), орденов «Эл-юрт хурмати» («Уважение народа и Родины») и «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги»).
Текст: «Газета.uz»      0
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