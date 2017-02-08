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Фото: Пресс-служба Верховного суда

Около 62 тысяч уголовных дел рассмотрено судами в 2016 году

Судами по уголовным делам в прошлом году было рассмотрено около 62 тысяч уголовных дел в отношении 84,1 тысячи лиц.

Сегодня, 13:23   Общество  

В 2016 году судами по гражданским делам Узбекистана было рассмотрено более 278 тысяч дел. Количество вынесенных судебных решений составило 87,9%. По вынесенным решениям 87,8% требований были удовлетворены, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Судами по уголовным делам было рассмотрено около 62 тысяч уголовных дел в отношении 84118 лиц. Как отметил Азиз Абидов, отмечено сокращение показателей судимости в сравнении с предыдущим годом по некоторым видам преступлений: незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, изнасилование, разбой, грабеж, кража, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств и хулиганство.

Судами по уголовным делам было также рассмотрено свыше 344 тысяч административных дел в отношении 433637 лиц.

В результате применения института примирения в 2016 году от уголовной ответственности было освобождено 14811 лиц.

В отношении 6270 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 350 млрд сумов, было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Текст: «Газета.uz»      485
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