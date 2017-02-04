Абдулазиз Камилов поздравил нового госсекретаря США

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поздравил Рекса Уэйна Тиллерсона по случаю его официального вступления в должность государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, сообщила пресс-служба МИДа.

В послании выражена уверенность, что многогранная деятельность Рекса Тиллерсона на новом поприще будет всемерно способствовать укреплению мира и стабильности, устойчивому развитию и углублению взаимопонимания между народами.

«Узбекистан твердо намерен и впредь развивать всестороннее сотрудничество с Соединенными Штатами и всячески поощрять крепнущее партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и гуманитарной областях, всецело поддерживать конструктивный диалог по вопросам формирования гражданского общества на основе принципов взаимопонимания, взаимного уважения и выгоды, учета обоюдных интересов», — отмечается в послании.

Текст: «Газета.uz» 1 134