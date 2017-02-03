Шавкат Мирзиёев посетил Яккасарайскую малую промзону

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 февраля посетил Яккасарайскую малую промышленную зону в одноименном районе Ташкента, сообщило УзА.

Общая площадь предприятия, организованного на территории бывшего текстильного комбината, составляет 61,2 га, площадь зданий и сооружений — 338 тысяч кв. м. Выпуском текстильной, химической, пищевой, машиностроительной, бумажной, мебельной продукции, металлообработкой и производством строительных материалов здесь занимаются 284 субъекта предпринимательства. В 2016 году ими было произведено продукции на 630 млрд сумов и экспортировано товаров на 48,5 млн долларов.

На территории технопарка действуют банк, нотариальная контора, подведена железнодорожная ветка. Всего здесь трудятся более 6600 человек.

Глава государства, знакомясь со структурами технопарка, отметил необходимость организации подобных малых промышленных зон во всех районах столицы.

Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей технопарка пользоваться созданной в стране деловой средой, повышать качество продукции, развивать экспортную деятельность, участвовать в выставках за рубежом.

Текст: «Газета.uz» 2 730