Ожидается резкое ухудшение погоды

2−4 февраля по территории Узбекистана пройдут осадки, 3 февраля местами сильные — дождь 3−4 февраля, как ожидается, перейдет в снег. По данным Узгидромета, местами возможно усиление ветра до 18−23 м/с. С 4 по 6 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью — до −12…−7 градусов Цельсия, днем — до −5…0 градусов.

В Ташкенте переменная облачность, временами дождь, 3 февраля — дождь и снег. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура 2 февраля ночью +2…+4, днем +6…+8, 3 февраля днем и ночью — 0…+2.

На территории Каракалпакстана и Хорезмской области переменная облачность, 2−3 февраля местами снег, 4−5 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3 февраля местами возможно усиление до 18−23 м/с. Ночью — колебание температуры от −8…−3 до −12…−7 градусов, днем 2 и 5 февраля — 0…+5, 3−4 февраля ожидается −6…−1. По Устюрту ночью колебание температуры от −10…−5 до −17…−12, днем 3−4 февраля — −10…−5, 5 февраля — −5…0 градусов.

По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, 2 февраля местами дождь, 3 февраля — дождь с переходом в снег, 4−5 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 3 февраля местами возможно усиление до 18−23 м/с. Температура ночью 2 февраля составит −2…+3, днем — +2…+7 градуса, 3 февраля ночью и днем ожидается −3…+2 градуса, 4−5 февраля ночью — −12…−7, днем — −5…0.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, 2 февраля дождь, 3 февраля — с переходом в снег, 4 февраля местами небольшой снег. 5 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 февраля местами возможно усиление до 18−23 м/с. Температура 2 февраля ночью — 0…+5, днем — +4…+9 градусов, 3 февраля ночью и днем — 0…+5; 4 февраля ночью ожидается −7…−2, днем — −5…0; 5 февраля ночью — −7…−12, днем температура составит −2…+3.

На территории Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей переменная облачность, 2 февраля дождь, 3 февраля — с переходом в снег, 4 февраля местами небольшой снег. 5 февраля без осадков. . Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 3−4 февраля местами возможно усиление до 18−23 м/с. Температура 2 февраля ночью — 0…+5, днем — +5…+10 градусов, 3 февраля ночью и днем — 0…+5; 4 февраля ночью и днем ожидается −5…0 градусов, 5 февраля ночью — −12…−7, днем температура составит −2…+3.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областям переменная облачность, 2 февраля в отдельных районах небольшой дождь, 3 февраля — дождь, с переходом в снег, 4 февраля местами небольшой снег, 5 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 февраля местами возможно усиление до 18−23 м/с. Температура 2 февраля ночью составит −2…+3, днем — +2…+7 градусов, 3 февраля ночью и днем — 0…+5 градусов; 4−5 февраля — понижение ночью до −12…−7, днем до −5…0.

По горным районам республики переменная облачность, 2−4 февраля снег, местами сильный, лавиноопасно, 5 февраля — без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 3−4 февраля местами возможно усиление до 18−23 м/с. Температура ночью 2 февраля составит −10…−5, днем — −5…0 градусов, 3−4 февраля ночью ожидается −13…−8, днем — −7…−2 градуса, 5 февраля ночью — также −13…−8, днем — −10…−5.

Текст: «Газета.uz» 3 306