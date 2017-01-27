Юридическим службам улучшили материальное обеспечение

Предпосылки к принятию постановления Президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы» и грядущие изменения в их работе обсудили на конференции Министерства юстиции 26 января, сообщила пресс-служба Минюста.

По мнению участников конференции, деятельность юридических служб в предотвращения нарушений закона находится не на должном уровне. Несмотря на выполнение ими нормотворческой, договорно-правовой и исковой работы, у сотрудников юридических служб отсутствовали достаточные и действенные полномочия.

Недостаточное материальное обеспечение юристов госорганов препятствовало привлечению высококвалифицированных кадров с высшим профильным образованием и практическим опытом, что, по мнению участников конференции, негативно сказывалось на качестве работы юридических служб. Это подтверждается цифрами: сейчас количество штатных единиц юридической службы в государственных органах составляет более 3300, а количество действующих на практике юристов — около 2600.

В самом постановлении главы государства также отмечается отсутствие порядка создания юридических служб и нормативы их штатной численности. Юридическими службами не налажена эффективная работа по изучению правоприменительной практики, подготовке предложений по совершенствованию законодательства. Работа в данной сфере сводится к принятию мер по устранению недостатков и нарушений, выявляемых правоохранительными и контролирующими органами, говорится в документе.



Постановление Президента об улучшении деятельности юридической службы, принятое 19 января, усиливает роль юристов в госорганах. Теперь проекты приказов, распоряжений, договоров и других документов в обязательном порядке представляются юридической службе для осуществления правовой экспертизы. Получение заключения юридической службы по решениям госорганов, влияющим на права и свободы физических и юридических лиц, стало обязательным.

Вопросы назначения и освобождения от должности работников юридической службы государственных органов в обязательном порядке должны согласовываться с органами юстиции.

Сотрудники юридических служб получили и материальную мотивацию. Ежеквартально они будут премироваться в размере 5% от суммы, взысканной в пользу госоргана в суде или в результате досудебного регулирования. Кроме того, им будут присваиваться классные чины, что влечет за собой надбавки к заработной плате в размерах, устанавливаемых Кабмином.

Деятельность в качестве сотрудника юридической службы при переводе в другие государственные органы, в том числе правоохранительные и контролирующие структуры, засчитывается в стаж работы для начисления и выплаты надбавок за классный чин и доплаты за выслугу лет. Сотрудники юридической службы, имеющие трехлетний стаж работы по этой специальности, могут участвовать в квалификационном экзамене на получение адвокатской лицензии без прохождения стажировки.

Текст: «Газета.uz» 7 775