Обзор мировых новостей

В ООН обвинили режим Асада в блокировании поставок гумпомощи населению

Правительство Сирии препятствует доставке гуманитарной помощи нуждающемуся населению страны, с таким обвинением выступил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен. Он заявил в Совете безопасности ООН, что власти Сирии, согласившись на пропуск гуманитарных конвоев в бедствующие районы страны через линию разграничения враждующих сторон, «на практике превратили это в процесс из десяти шагов». По словам дипломата, «нас продолжают блокировать на каждом повороте из-за недостатка разрешений от центральных и местных властей, несогласованности маршрутов доставки, нарушений согласованных сторонами конфликта процедур на блокпостах». В результате, отметил О’Брайен, в декабре минувшего года только один гуманитарный конвой доставил помощь 6000 нуждающихся, в то время как ООН обращалось за разрешением доставить помощь 930,2 тысячи жителей. Замгенсека также выразил озабоченность в связи с безопасностью более 90 тысяч жителей восточной части города Дэйр эз-Зора в связи с наступлением на этот район боевиков ИГИЛ, бедственным положением 400 тысяч населения города Ракки — сирийской «столицы» ИГИЛ, а также проблемой снабжения водой Дамаска. Совбез в распространенном заявлении потребовал от всех заинтересованных сторон «активизировать усилия по обеспечению постоянного и беспрепятственного гуманитарного доступа», строгого соблюдения условий перемирия в Сирии. // Интерфакс

Великобритания официально уведомит ЕС о выходе к концу марта

Британское правительство внесло на рассмотрение парламента проект постановления о начале процедуры выхода страны из Европейского союза. Это постановление должно быть одобрено обеими палатами парламента и королевой. Прения в Палате общин пройдут 31 января и 1 февраля, а голосование состоится 8 февраля. После этого обсуждение переместится в Палату лордов. Решение о том, что процедура выхода может начаться только с одобрения парламента, принял во вторник Верховный суд Соединенного Королевства. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выразил уверенность, что члены парламента — даже те, кто выступали против выхода страны из ЕС, — отнесутся с уважением к мнению большинства избирателей, выраженному на референдуме. Но многие члены оппозиции выразили недовольство слишком сжатыми, по их мнению, сроками обсуждения постановления о Brexit. Правительство рассчитывает, что оно сможет направить в ЕС формальное уведомление о выходе к концу марта. // Euronews

Мексиканцы запустили кампанию с призывом отказаться от американских товаров

Мексиканцы развернули кампанию в социальных сетях с призывом отказаться от употребления товаров, имеющих отношение к США. Это стало ответом на действия президента США Дональда Трампа, ставшего известным своей антимексиканской риторикой еще в период предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение о начале строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатило ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать. В итоге планировавшаяся на 31 января встреча Трампа и Энрике Пеньи Ньето была отменена по инициативе последнего. Начало акции было положено запуском хэштега #AdiosStarbucks («Прощай, „Старбакс“»), позже к нему добавились другие названия американских компаний — Walmart, McDonalds, Ford, KFC, Costco, Home Depot и ряда других. Инициаторы кампании призывают мексиканцев переходить на потребление товаров отечественного производства. При этом скептически настроенные пользователи социальных сетей справедливо отмечают, что значительная часть из перечисленных марок имеет к США весьма опосредованное отношение, так как фактически работает на территории Мексики через национальные компании и с использованием местных ингредиентов. // РИА Новости

Власти Токио инициировали бесплатный обмен обычных лампочек на LED

Жители Токио по решению мэра японской столицы Юрико Коикэ с апреля смогут поменять в магазине две обычные электролампы на одну энергосберегающую лампочку LED бесплатно. Власти Токио намерены таким образом внедрить в бытовое потребление 1 миллион ламп LED. Они отличаются повышенным уровнем энергосбережения — около 30%, и очень долгим сроком службы — до 10 лет. Однако пока серьезным тормозом для их широкого распространения является высокая цена — они в 10−20 раз дороже обычных лампочек. Мэр Токио Юрико Коикэ инициировала выделение в бюджете столицы 180 млн иен (около 1,57 млн долларов) для стимулирования использования ламп LED с нового финансового года, который начинается 1 апреля. По мнению Коикэ, проект должен стать «детонатором для внедрения LED и дать возможность людям прочувствовать их преимущества, сообщает телекомпания NHK. // РИА Новости

Американские ученые показали муравья возрастом 100 миллионов лет

Фото: Джордж Пойнар, Университет штата Орегон.

Фото необычного муравья, застывшего в янтарной капле в Мьянме 100 миллионов лет назад, появилось в журнале Cretaceous Research. Ученые Университета штата Орегон заявляют, что существо не относится ни к одному из 31 известных науке отрядов насекомых, передает портал Science Daily. Насекомое напоминает современного муравья, но с необычной головой: она треугольной правильной формы с выпученными глазами с углом обзора почти 180 градусов. Вероятно, существо могло видеть все, что происходило позади, предполагают исследователи. Ученые пишут, что такие насекомые, скорее всего, были всеядными, умели быстро передвигаться и жили в древесной коре. Голова муравья могла двигаться вправо и влево, тогда как у современных насекомых она двигается только по вертикали. Исследователи выделили древнее насекомое в отдельный отряд, который назвали Aethiocarenodea и отнесли к виду Aethiocarenus burmanicus, названному в честь рудника, где был найден янтарь. По словам почетного профессора энтомологии Джорджа Пойнара, обнаружение нового отряда насекомых — это уникальный для науки случай. // НТВ.Ru

Текст: «Газета.uz» 3 619