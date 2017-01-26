Южный вокзал Ташкента реконструируется

Фото: uzrailway.uz
В столице Узбекистана ко Дню независимости (1 сентября) будет сдано в эксплуатацию новое здание вокзала «Ташкент-Южный», способное обслуживать до 10 тысяч пассажиров в сутки.
Как сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари». после капитального ремонта с вокзала вновь начнется выполнение рейсов в другие регионы страны. В последние годы вокзал обслуживал только пригородные направления.
Реконструкция вокзала «Ташкент-Южный».
Вокзал останется одноэтажным, прилегающая территория будет благоустроена. Перед вокзалом появится фонтан, а с двух сторон — парковки для автотранспорта.
Здание будет оборудовано системой отопления и охлаждения. Кассы будут находиться в отдельном здании.
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