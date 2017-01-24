Президент наградил активистов культурных центров

Выставка «Узбекистан — наш общий дом» к 25-летию РИКЦ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 января подписал указ о награждении группы активистов национальных культурных центров в связи с 25-летием Республиканского интернационального культурного центра. Текст документа распространило УзА.

Почетных званий «Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан» и «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан» удостоились по одному человеку. Как отмечается в документе, звания присвоены за вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране.

Орден «Мехнат шухрати» получил также 1 человек, орденом «Дустлик» награждены 9, а медалью «Шухрат» — 12 активистов национальных культурных центров. Награды вручены за вклад в укрепление атмосферы толерантности, миролюбия и гуманизма в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz» 6 134