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Фото: Федерация бокса Оренбургской области

Бокс: Узбекистанцы выиграли 7 медалей международного турнира

Молодые боксеры Узбекистана стали призерами международного турнира в России.

Вчера, 12:00   Спорт  

С 18 по 21 января в Оренбурге (Россия) проходил XXI международный турнир среди юниоров 17−18 лет на призы администрации Северного округа. На ринге выступили более 100 боксеров из Узбекистана, Казахстана и России, сообщила пресс-служба Федерации бокса.

По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала семь медалей — одну золотую, две серебряные и четыре бронзовых. Худойназар Файзов (весовая категория до 49 кг) стал чемпионом первенства. Наво Тамазов (до 66 кг) и Джамшидбек Махамадалиев (до 91 кг) завоевали серебряные медали турнира.

Абдулла Камолов (до 52 кг), Умирзак Ачилов (до 56 кг), Тимур Саидов (до 60 кг) и Асадбек Шодиев (до 64 кг) выиграли бронзовые награды.

Текст: «Газета.uz»      5 160
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