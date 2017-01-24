Бокс: Узбекистанцы выиграли 7 медалей международного турнира

Фото: Федерация бокса Оренбургской области
С 18 по 21 января в Оренбурге (Россия) проходил XXI международный турнир среди юниоров 17−18 лет на призы администрации Северного округа.
По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала семь медалей — одну золотую, две серебряные и четыре бронзовых. Худойназар Файзов (весовая категория до 49 кг) стал чемпионом первенства. Наво Тамазов (до 66 кг) и Джамшидбек Махамадалиев (до 91 кг) завоевали серебряные медали турнира.
Абдулла Камолов (до 52 кг), Умирзак Ачилов (до 56 кг), Тимур Саидов (до 60 кг) и Асадбек Шодиев (до 64 кг) выиграли бронзовые награды.
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