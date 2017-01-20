Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

В Узбекистане запланировано усовершенствование паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из страны, следует из обсуждаемого в настоящее время проекта указа Президента о Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы. Предполагается, что соответствующие органы подготовят предложения по этому вопросу в третьем квартале текущего года.

Проектом предусмотрено внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов, с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу. Кроме того, должен быть внедрен порядок запрета судами выезда за границу на конкретных, определенных законодательством, основаниях.

Документом запланировано упрощение системы паспортного контроля в аэропортах и на вокзалах за счет внедрения современных ИКТ по обработке данных, кабин автоматизированного паспортного контроля и системы сопоставления пересекающих границу лиц с фотобазой лиц, находящихся в розыске.

Кроме того, намечено внедрение на практике системы «зеленого» и «красного» коридоров для физических лиц в зонах таможенного контроля.

Отмечается, что реализация указанных мер послужит созданию удобств для граждан, выезжающих за границу, усилит защиту их прав и свобод, улучшит и повысит эффективность деятельности органов пограничного контроля, а также будет способствовать развитию сферы туризма.

Напоминаем, что принять участие в обсуждении проекта указа о Стратегии дальнейшего развития Узбекистана могут все желающие.

Текст: «Газета.uz» 135 226