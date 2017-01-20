Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

Фото: «Газета.uz»
В Узбекистане запланировано усовершенствование паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из страны, следует из обсуждаемого в настоящее время проекта указа Президента о Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы. Предполагается, что соответствующие органы подготовят предложения по этому вопросу в третьем квартале текущего года.
Проектом предусмотрено внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов, с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу. Кроме того, должен быть внедрен порядок запрета судами выезда за границу на конкретных, определенных законодательством, основаниях.
Документом запланировано упрощение системы паспортного контроля в аэропортах и на вокзалах за счет внедрения современных ИКТ по обработке данных, кабин автоматизированного паспортного контроля и системы сопоставления пересекающих границу лиц с фотобазой лиц, находящихся в розыске.
Кроме того, намечено внедрение на практике системы «зеленого» и «красного» коридоров для физических лиц в зонах таможенного контроля.
Отмечается, что реализация указанных мер послужит созданию удобств для граждан, выезжающих за границу, усилит защиту их прав и свобод, улучшит и повысит эффективность деятельности органов пограничного контроля, а также будет способствовать развитию сферы туризма.
Напоминаем, что принять участие в обсуждении проекта указа о Стратегии дальнейшего развития Узбекистана могут все желающие.
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Комментарии
Ура наконец
Супер
Сказать много что можно, когда? Сроки?
Пора это сделать. нужно сделать это как в большинстве стран. размер с пластиковую карточку с фотографией и чипом с информацией о владельце. и обязать ношение данной карты в любом случае и в любом месте и в любое время суток. Это нужно всем и пешеходам и водителям и всем гражданам нашей страны.
Ну слава богу, теперь будем надеется что загранпаспорта будет действовать 10 лет, и надеемся что текущие биометричсеские паспорта будут действовать как загранпаспорт.
А проблемы с выдачей загран паспортов не затронут ли нас, как например в России и Казахстане, когда они должны срочно выезжать (на свадьбу, похороны и т.д.), а им надо ждать месяц, два, три пока им выдадут их загранпаспорта. В чем они мучаются.
Или загранпаспорта будут находится тоже у нас на руках?
ну еще чтоб упростили выезд с детьми.а то столько проблем пока документы сделаешь.и ехать не захочешь
Отличная новость. Остается пожелать скорого утверждения этого Указа и вступления его в силу. Радует, что руководство услышало пожелания Народа
Дико плюсую!!! УРАА!!!
Внутренний ID CARD — это действительно удобно.
Там же может быть и вся информация по челу в электронном виде, включая прописку, ИНН, номер соц. страхования, судимости, ну или же например наличие и категории водительских прав..
А в загране только визы/ВНЖ других стран и прочая информация. Плюс, т.к. эти паспорта уже выдаются на 10 лет, то можно будет выписывать и вторые экземпляры, что бы одновременно например можно было бы ездить в страны, запрещающие поездки друг к другу типа как ОАЭ и Израиль. Урааа!!!
Чему тут радоваться, не понимаю((( Загранпаспорт оформлять будет сложнее чем стикер, волокита, долгие недели тасканий по кабинетам. У нас из самых удобных паспортных систем в Мире. Один паспорт! зачем теперь внутренний и тд.((( Непонимаю..
может получится такая ситуация, когда по приезду нужно будет сдавать загранпаспорт в ОВИР и при выезде опять “просить“ ОВИР выдать загранпаспорт. вот вам коррупционная составляющая. предпринимателям нужно упростить процедуру выезда за рубеж.
Ой! ущипните меня!
не может быть!
Может для начала введения удостоверений личностей ID-card сразу отменим стикер?
Прямо завтра?!
Посольствам стран выдающих визы — все равно, есть у вас стикер или нет.
Современные технологии пока стороной обошли наши КПП на границе, даже в аэропорту (где пограничники вручную вводят данные в 2 базы (т.е. два раза!) и только после этого ставят свой штамп. Для чего вводили биометрические паспорта? — не очень понятно.
Быстрый интернет в будке пограничника? — нет, не слышали.
нужны конкретные даты введения Закона. А пока что можно отменить стикер для выезда зарубеж, т.к. все преступники есть в базах розыска (фото база, база отпечатков, база ФИО)
За систему пластиковых ID кард — за! — так как предъявлять везде паспорт не защищенный не удобно. Но внедрение отдельного загранпаспорта только увеличит всем работу и получится что поменяли одно(стикеры) на другое (загранпаспорт- который кстати точно дороже чем одна наклейка) — лучше всего сейчас — это улучшить систему электронную, биометрику ввели же — провел паспортом по считывателю, палец поставил — в конце концов вручную ввел серию и все из единой центральной базы дается сводка, если все чисто проходим дальше. А разрешить вводить в центральную базу “запреты“ только через суд и спецслужбы
Владимир!
Паспорт будет у Вас на руках постоянно, срок его действия — срок разрешения на выезд.
Внутри страны будут не “внутренние паспорта“, в пластиковая карточка ID-card, с отпечатками пальцев и пр.. любой постовой сможет проверить подлинность документа просто попросив приложить палец гражданина к устройству своему..
очень удобно
В Казахстане — так сделали. Очень удобная вещь.
Россияне оформляют загранпаспорт на 5 лет. но его не сдают по прилету, а держат дома.
внутри страны — общегражданский паспорт.
сколько сие будет стоить Гражданину, а главное — снова значит очереди?!
до конца 2017 года соответствующие органы только подготовят предложения, затем эти предложения будут еще какое-то время обсуждаться, это уже 2018 год, потом. будет принято окончательное решение-это уже 2019 год, и вступит в силу-в 2021 году, так написано в проекте, если я ошибся, поправьте.
Надеюсь на то что будут внедрять ID CARD (мультипаспорт)! Всё таки 21-век было бы в ногу со временем, надоело отставать от развитого мира!
В наших биометрических паспортах установлен микрочип, который наверно и послужит своего рода как загр. пассп. написано на обратной стороне
То, что стикер планируется отменить — это очень хорошо и большинство, выезжающих зарубеж этого с нетерпением ждет. Но зачем вводить 2 паспорта и создавать для народа дополнительные трудности по получению двух паспортов?
Я так подозреваю, что это будет именно паспорт, а не ID т.к. у нас в паспорте пишется не только ФИО, но и семейный статус, прописка и т.д. Это может меняться. Неужели у пограничников нет единой базы данных тех, кому запрещен выезд заграницу и они не смогут это проверить на пункте пропуска?
Хорошая, можно сказать отличная новость, вот как скоро она заработает, это во первых, и во вторых что будет с нынешними паспортами они же соответствуют всем международным стандартам. Одно напрягает, чтоб получить загранник, как бы не пришлось месяцев 6 ждать в очередях, думаю для начала надо разработать инфраструктуру с нормальными соответствующими сотрудниками, которые будут непосредственно заниматься этими делами по соответствию с законами Узбекистана, которые будут сидеть на местах как и положено с 9 до 18 часов, пять дней в неделю, заниматься именно тем для чего их назначили.А то ведь бывает и такое что, по три дня невозможно дождаться ответственных лиц, то одно то другое.. Думаю надо начинать с инфраструктуры, прописать четко и ясно обязанности сотрудников, и сроки (в плоть от принятия заявления и получения загранпаспорта ), и соответсвено с указанием горячей линии в случае не исполнения или нарушения обязанностей сотрудников ответственных за выдачу и прием документов, если все будет хотя бы процентов на 80 задействованно именно так, думаю проблем не будет, а если опять панибратство, то опять нервы, оскорбления и недовольства не за горами.. Но будем надеятся на лучшее, думаю, ведь цель этих нововведений имеет основную цель облегчить гражданам Узбекистана выезды заграницу и быть открытыми для мира
to Yuriy Naumov
ID-Card в Казахстане имеет сведения о местожительстве (прописке), чип с отпечатками пальцев.
Все аккуратно запаяно в пластик.
На выезд — синий общегражданский паспорт РК. Его сдают в Посольства для получения визы.
to Славик К
Если так, то нормально.. Хотя я все равно не понимаю, зачем нужно 2 паспорта (или паспорт и ID). Почему нельзя просто отменить выездной стикер и не выдумывать что-то еще лишнего?
Ayshe Ilyasova, странные представления об удобстве. внутренний паспорт не заканчивается только информацией о человеке (в нашем случае это было бы просто дубликатом). туда можно подвязать и права и при желании кредитку. также, при должном уровне — можно и добавить любую другую инфу — историю болезни, махаллинские сведения и тд. то есть, в идеале, не нужно будет собирать всякие справки — просто показал внутренний паспорт и все.
Скорее всего вы не были в загранице, — что то я не припомню страны, чтобы ОВИР брали сроком на 2 года.
Америку не надо открывать. В Америке паспорт биометрический как у нас. Можно получить ID card у кого нету driver license. А у кого водительские права ID card необязателен. Предлагаю американский вариант: паспорт постоянно у владельца, стикер отменить. Водительское удостоверение это и есть ID card. У кого нету водительские права то нужно обратиться за ID card для внутри страны.
nu nakonec-to. Ya jivu uje neskolko let v germanii i tak ustala s etim ovirom. Mama zabolela ne mogla k ney v rossiyu viexat` iz-za togo chto ovir istek. Nadeyus` otmenyat eti stikeri oviri, potomu chto s nim jisn` zametno uslojnyaetsya.
Пожалуйста многие матери были бы благодарны! Как быть с несовершеннолетними детьми, приходиться временно выезжать к родственникам в Казахстан, в Киргизию, а также на временный отдых за рубеж или лечения, если родители в разводе, супруг никакого участия в жизни ребенка не принимает и из за принципа не дает разрешения даже на 3 дня, или порой отсутствуют в Узбекитане и нет связи с отцом детей. В паспортном столе и для биометрических паспортов и для стикера временного выезда требуют нотариальное разрешения 2-го родителя.