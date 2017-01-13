Куда сходить на выходных в Ташкенте

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 14 по 15 января.

Кинопремьеры

В кинотеатрах столицы продолжаются показы фильмов: «Кредо убийцы», «Викинг», «Елки 5», «Три богатыря и Морской царь», «Пассажиры», «Дед Мороз. Битва Магов».

Театры

В театре «Ильхом» 14 января пройдет спектакль «Мещанская свадьба», а 15 января — «Три высокие женщины».

На выходных Русский драматический театр представит две комедии: «Ретро» и «Профессор в законе».

Молодежный театр покажет детский спектакль «Три поросенка».

Выставки

14 января откроется выставка работ голландского художника Рональда Кляйера в зале театра «Ильхом».

В торгово-развлекательном центре Next в воскресенье состоится первая ярмарка ручных изделий «Восточный базар 2017».

Выставка «Видео-арт. Преодолевая недостоверность» продолжается в галерее Zero Line.

В Национальном парке имени Алишера Навои проходит экспозиция «Цветок граната в косу я вплету…».

Галерея изобразительного искусства (NBU) продолжается выставка, посвященная памяти узбекского скульптора Баята Мухтарова.

Концерты

Во Дворце творчества молодежи 14 января пройдет студенческий фестиваль «Мир глазами студента» с концертной программой, конкурсом диджеев и студенческой фотовыставкой.

Город

Танцевальный вечер для любителей латино-американских танцев состоится в танцевальном клубе «Танго Мания».

14 января в торговом центре Integro ожидается открытие первого батутного центра IFly.

Текст: «Газета.uz» 9 345