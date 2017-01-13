Куда сходить на выходных в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни с 14 по 15 января.
В кинотеатрах столицы продолжаются показы фильмов: «Кредо убийцы», «Викинг», «Елки 5», «Три богатыря и Морской царь», «Пассажиры», «Дед Мороз. Битва Магов».
В театре «Ильхом» 14 января пройдет спектакль «Мещанская свадьба», а 15 января — «Три высокие женщины».
На выходных Русский драматический театр представит две комедии: «Ретро» и «Профессор в законе».
Молодежный театр покажет детский спектакль «Три поросенка».
14 января откроется выставка работ голландского художника Рональда Кляйера в зале театра «Ильхом».
В торгово-развлекательном центре Next в воскресенье состоится первая ярмарка ручных изделий «Восточный базар 2017».
Выставка «Видео-арт. Преодолевая недостоверность» продолжается в галерее Zero Line.
В Национальном парке имени Алишера Навои проходит экспозиция «Цветок граната в косу я вплету…».
Галерея изобразительного искусства (NBU) продолжается выставка, посвященная памяти узбекского скульптора Баята Мухтарова.
Во Дворце творчества молодежи 14 января пройдет студенческий фестиваль «Мир глазами студента» с концертной программой, конкурсом диджеев и студенческой фотовыставкой.
Танцевальный вечер для любителей латино-американских танцев состоится в танцевальном клубе «Танго Мания».
14 января в торговом центре Integro ожидается открытие первого батутного центра IFly.
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