Развитию бизнеса мешают системные проблемы

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В Торгово-промышленной палате Узбекистана (ТПП) прошел очередной круглый стол, посвященный улучшению делового климата в стране. В нем приняли участие первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев и председатель ТПП Алишер Шайхов.
На встрече, прошедшей 6 января, обсуждались пути улучшения конкурентоспособности Узбекистана на международной арене, участие бизнеса в законотворчестве, проблемы текстильной отрасли, сельскохозяйственного сектора, налоговой и банковской системы, эффективность работы профессиональных ассоциаций и другие вопросы.
Глава Узбекско-Китайского Торгового дома (УКТД), председатель Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT) Хикмат Абдурахманов поделился мыслями о том, почему профессиональные ассоциации в Узбекистане не помогают бизнесу решать его проблемы. «Мне кажется, проблемы профессиональных ассоциаций не в их количестве, а в том, что их никто не воспринимает всерьез. Главная цель ассоциаций — лоббирование интересов большинства в отрасли, в хорошем смысле этого слова. К сожалению, в нашей стране диалог между этими организациями и государством не происходил, поэтому предприниматели не верят, что ассоциации смогут донести до правительства четко ту или иную проблему. В соседних странах профессиональные объединения уже обретают силу и представители власти регулярно проводят с ними встречи для обсуждения и решения тех или иных проблем».
Он заявил, что предприниматели не боятся сообщать о своих проблемах и нарушениях со стороны государственных органов, однако «системные косяки делают язык бизнесменов короче».
Хикмат Абдурахманов считает, что налоговая система и таможенная политика не стимулируют компании выходить за рамки «серой экономики», они считают более выгодным избегать лишнего внимания контролирующих органов. «У бизнесменов сложилось представление, что они конкурентоспособны, когда избегают налогов. Эта логика вместе с налоговой системой должна кардинально измениться», — сказал он.
Что нужно сделать для развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности Узбекистана? «У нас нет нехватки оборудования, проблема — в его недозагруженности, — считает глава УКТД и AMBiT. — То есть у многих есть производственные мощности, но нет доступа к сырьевым материалам, именно на конкурентоспособных условиях. Без решения этого вопроса мы не можем двигаться вперед».
Вторая основная проблема — доступ к капиталу, как к сумовому, так и валютному. «Без заемных средств мы не можем дальше развиваться. На сегодняшний день предприниматели могут обратиться за капиталом только в банки. Нужна либерализация банковской системы. Лет 10 назад был такой инструмент, как торговое финансирование или пост-финансирование. Банки могли привлекать среднесрочные и долгосрочные деньги для финансирования бизнеса. Такие инструменты нужно вернуть. Если мы поднимем конкурентоспособность рынка, большинство проблем исчезнут сами. А для этого нужно, чтобы государственные компании не конкурировали с частным сектором, не контролировали его, а создавали экосистему для его развития, плюс должна быть информационная прозрачность», — подчеркнул Хикмат Абдурахманов.
Экономист Юлий Юсупов порассуждал о конкурентоспособности на международной арене. По его мнению, Узбекистан должен активнее принимать участие в международном разделении труда и глобальной цепочке создания добавленной стоимости, либерализовать валютный рынок и ввести свободную конвертацию.
Юлий Юсупов считает, что «коммерческие банки не способны выполнять свои основные функции — привлекать сбережения и превращать их в инвестиции» из-за того, что полностью окутаны инструкциями Центрального банка.
Он указал на разную степень ценности платежных средств в стране — наличных, безналичных, денег на счету предприятий. Решение этой проблемы он видит в снятии административного барьера на выдачу наличных средств.
Эксперт отметил, что Узбекистан может повысить конкурентоспособность, если малые предприятия страны превратятся в более узкоспециализированные, а крупные начнут экономить на масштабах. Это позволит им совершенствоваться, максимально снижать издержки и улучшать качество продукции. Он предложил реформировать налоговую систему, которая «делает невозможными создание длинной цепочки добавленной стоимости и укрупнение компаний».
Экономист также призвал укрепить права фермеров, чтобы те чувствовали себя увереннее при владении и пользовании землей.
Лазиз Адхамов, основатель компании TOP-Contact, сообщил, что постановление Кабинета Министров об ограничении предельной численности работников малых предприятий до 25 превратило его компанию со штатом около 50 человек в крупное предприятие, которое платит полные налоги. По этой причине его бизнесу «пришел конец».
Алишер Шайхов в ответ сообщил, что Министерство экономики предложило вдвое увеличить численность персонала малых предприятий и микрофирм в трудоемких отраслях, и в скором времени в постановление будут внесены изменения. Председатель ТПП согласился, что такого рода документы не должны приниматься без согласования с частным сектором, который обязан, по крайней мере, за шесть месяцев получать информацию о грядущих изменениях и реформах.
Вопрос о численности штата малых предприятий оказался острым и для других отраслей. Такое разграничение ведет к созданию большого количества раздробленных предприятий и понижению производительности труда, считает основатель и руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов.
«Меня смущает один вопрос: почему если я занимаюсь одной и той же деятельностью, компании со штатом 50 и 51 человек облагаются налогом по-разному. Если предоставлять текстилю налоговые и таможенные льготы, то это должно охватывать все компании этой отрасли, независимо от их классификации. В противном случае это приводит к дроблению производства и снижению производительности труда. Это касается и других отраслей. Например, некоторые предприятия не могут разрастись из-за того, что они не будут считаться малым предприятием, если их штат перевалит за 25 человек. Вместо этого они создают несколько других компаний. Та же самая ситуация с сервисом такси. Одна компания создает 18 мелких компаний со штатом до 100 человек, чтобы не попасть под общее налогообложение», — заявил бизнесмен.
Представители текстильной отрасли обратились с посланием к власти инициировать заключение соглашения с Турцией на прямой экспорт товаров узбекских производителей без взимания таможенных пошлин, а также призвали расширить перечень товаров, попавших под налоговые и таможенные льготы.
Учредитель Grand Eco Product Муродхон Джураев поднял проблему сокращения количества тепличных хозяйств по не зависящим от предпринимателей факторам. «Речь идет о практически полном отсутствии газа, сбоях в энергообеспечении, которые влекут за собой гибель урожая». Ответственности за такие сбои обычно никто не несет. Он затронул темы подготовки кадров для тепличных хозяйств и призвал научные учреждения принять активное участие в разработке новых видов химических веществ для борьбы с вредителями. Было также предложено возродить фонд поддержки предпринимателей и создать совет по контролю за исполнением экономических реформ.
Сооснователь Newmax Technologies и руководитель MyTaxi Акмаль Пайзиев отметил, что развивать сферу услуг и электронную коммерцию Узбекистану мешают трудности с интернет-эквайрингом. «Мы не можем принимать платежи с международных банковских карт Visa и MasterCard… Туристы, прибывающие в нашу страну, хотят тратить деньги со своих карт, но так как обеспечение всех точек общепита и туристических точек терминалами для приема платежей — довольно сложная и затратная задача, можно реализовать это на уровне приложений».
Азиз Рахимов, консультант по IT и телекоммуникациям системы мобильного банкинга Click, предложил «освежить» нормативно-правовые акты, регулирующие сферу электронной коммерции. «Два года назад был принят закон „Об электронной коммерции“, в прошлом году было утверждено соответствующее положение… За это время предприниматели ощутили на себе, какие пункты новых актов помогают бизнесу, а какие — мешают. Мы приходим банк, а там действуют инструкции 1992 года, которые отличаются от того, что прописано в новом положении».
Глава ТПП Алишер Шайхов заявил, что уже в течение недели будет создана рабочая группа для обновления нормативных актов об электронной коммерции.
Представители властей и бизнеса на встрече подтвердили готовность налаживать государственно-частное партнерство, сотрудничать в решении существующих проблем и договорились о проведение более специализированных встреч для комплексного рассмотрения каждого вопроса.
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Комментарии
Конвертации не будет, судя по реакции.
Жаль, инвестиции будет стороной обходить Узбекистан
Если создадут возможности для свободной купли продажи скв по безналичному расчету образца Казахстана, России, то наличные деньги потеряют свою привлекательность. А почему только в нашей стране среди 220 стран мира существует дефецит скв? Почему наш народ должен страдать из-за неправильной валютной политики? Почему у в нашей любимой страны нет обменных пунктов валюты? Со стороны кажется, что валютному пирогу страны не хотят допустить всех бизнесменов. Только узкий круг истэблишмента.
К этой системной проблеме нужно добавить и органы власти на местах, которые выходя за рамки Законов вмешиваются в деятельность этих самых бизнесменов.
Современная и справедливая правовая среда бизнеса — ключ к успешному стимулированию предпринимательства. Скоропостижная отмена указа по туризму не прибавила оптимизма бизнесу в целом. Указ можно отменить в любой момент, а бизнесу надо работать не один год. Падает доверие бизнеса к государству. Посему, биз регулирование должно осуществляться только Парламентскими законами.
Касательно статуса МСБ, к примеру в США статус МСБ имеют компании с активами менее 5 млн долл и менее 500 акционеров. Думаю, планку нужно поднять, и не по головам, а по капиталу.
В заключении, либеризация валютного рынка — ключ к росту экономики.
Просто от этих встреч Говорилен, надо переходить к конкретным шагам, тем более дорожная карта действий давно уже выработана: всё понятно и ясно, что нужно делать для превращения Узбекистана в очередного “Азиатского Тигра“.. А так, если такие теоретические заседания в Говорильнях продолжаться, думается, что авторитетные участники будут избегать таких длинных и монотонных сидений.
Такое впечатление что все кто ведет диалог с народом и бизнесом далеки от реальной власти и лиш выполняют пиар акции, пример недавний отказ от безвизового режима. Где обсуждение этих проблем в парламенте в сенате, разве не там принимаются законы?
Мы как бы приветствуем все эти встречи попадаем под эйфорию после этих бесед, но фактический все эти беседы, внесенные проекты остаются не воплощенными в жизнь! Не надо заново изобретать колесо, все что надо для успешного развития малого и среднего бизнеса уже изобретено давно и есть огромное количество примеров! Ни для кого ни секрет что творится в банковской системе нашей страны, налоговая система нуждается кардинальной реформе как и банковская система! Выше отметили что в банках просто на просто не выдают наличные денежные средства ни для населения не для предпринимателям, доступ к наличным имеют только те которые умеют договариваться (тесть отстёгивают управляющим банков). Без наличные средства еще один метод для заработка! Продуктовые магазины когда перечисляют денежные средства на закупку товара сумму считают за минусом 15% как минимум! Может в Ташкенте переведенную сумму считают один к одному, а в других областях по другому! А в строительном секторе доходит от 18% до 30% Торговые терминалы для обслуживание пластиковых карт вообще отсутствует! Элементарно чтоб произвести замену крыш или же бетонировать площадку возле дома приходится находит тех людей которые занимаются обналичиванием денежных средств, а потом закупить выше перечисленные материалы! Если было бы нормальное обеспечение наличными деньгами то и ни кто скрывать свои доходи и не будит!
Мир изменился,бизнес изменился,во дворе 21 век!!!мы уже 25 лет не можем изменить свои советские взгляды на бизнес и на частную собственность!Нельзя отбмррать чужое имущество,нельзя указывать сколько зарабатывать,сколько работоть,почем продовать.
Помимо СКВ есть еще и много других проблем для предпринимателей.
Сколько раз уже можно собирать все эти встречи толку от них 0 пора уже решительные меры принимать.
Хотя о чем это я?
to Патриот Родины
Мгновенное введение конвертации в нынешних условиях — невозможно.
Притока СКВ в страну в том, объеме чтобы обеспечить ее свободное хождение — нет.
Экономика еще во многом сырьевая, а товаров на экспорт с большим НДС — не так много.
Без проведения деноминации и смены денег — введение конвертации невозможно.
Просто ее надо вводить сразу для приобретения медикаментов и мед. оборудования, запчастей для общ. транспорта (и в этих областях бизнеса отменить таможенные пошлины совсем!
те кто еще думают, что в нашей стране, будет свободная конвертация и один курс, просто глупцы, не надейтесь на это. люди сидящие у кормушки не хотят и не будут делить ее ни с кем. вести бизнес у нас в стране, и не бояться при этом что к тебе не придут завтра и не заберут все, даже если у тебя все в порядке с налогами и прочими бумагами, что то из ряда фантастики.
Шорахмат Курбонов — верно говоришь, а у нас вечно так каждый думает что у соседа сахар вкуснее.
поэтому и бизнесом заниматся нет ни какого желания.
к сожалению, все эти собрания и встречи бизнесменов и представителей власти ни к чему не приводят. знаю не по наслышке, сам являюсь членом ТПП и клуба немецкой экономики. нужно не болтать, а как говориться “разворошить осинник“. нужны кардинальные перемены, конвертация и свобода. да, экономику и бизнес будет лихорадить первое время,но это необходимо!
КПД такого рода “мулокот“ почти нулевая. Просто все эти встречи и высказывания есть оправдания деятельности таких “палат“. Ведь потом будут писать протоколы, таблицы, куда-то на рассмотрение высылать, за это зарплату получать..
Но с другой стороны, из всех СМИ восхищает работа Газетыточкауз. Ведь это (выше) сугубо ваш репортаж: текст и фото?!
так вот вы молодцы..
особенно красноречива заглавная фотка с макушкой Алишер Эркиновича и стоп-знаком ладонью перед фейсами бизнес-элиты, типа “узбагойтезз“
Поддержка предприниматей была одна из основных программ предвыборной гонки на пост президента, народ поверил и проголосовал.
Я думаю что все обещания нашего президента Мирзиёева Шавката Миромоновича будут выполнены, но ни все сразу.
Будет конвертация, но не сразу, если я не ошибаюсь, писали в первом полугодие 2017 года.
Дайте президенту обосноваться на посту, ведь всего один месяц прошел.
Лично я верю в него.
На счет отмененных виз, тоже правильно, ведь наша инфраструктура пока не готова к потоку.
Все, что понял из статьи так это то, что бизнес все просит и просит, просит и просит, а что они готовы дать в замен ни слова..
Товарищи, газета уз для чего все это подробно выставила в на всеобщее обозрение? Чтобы мы видели какие проблемы обсуждаются и сами могли в них учавствовать на этой площадке. Всего только засучит рукава и работать. Мы сами себе должны помочь.
свободное конвертирование невозможно пока у нас банки не получат пинка.
чтобы была конвертация нужны дешевые валютные кредиты для бизнеса.
а чтобы были кредиты, нужны валютные вклады.. казалось бы все так просто?
но! валютный кредит выдается под 30% годовых, а по вкладу выплачивают только 7%, которые к тому же облагаются налогом на прибыль..
за что банк отбирает 23%(или 27% если добавить по 2% за обслуживание с каждой стороны)?
проще снизить ставку до кредиту до 20%, по вкладам повысить до 18%.. а на расходы банку хватит процент за обслугу(около 2% с каждой стороны) и 2% разницы..
основной доход банка должны составлять поступления от операций с сумом.
а если у банка не хватает средств -- то отбирать лицензию и продавать ее более состоятельным банкам..
смысл держать мелкого спекулянта, который торгует бюджетной валютой на черном рынке и при этом называется банком?
можно много говорить и спорить, а проблема есть и устранять её гос-во не в силах, как здесь так и по всему СНГ, да и во многих так наз. развивающихся государствах высокая процентная ставка ЦБ, недостаток скв, что только затягивает петлю туже, так как вынуждает гос-во брать международные кредиты в иностранной валюте, под большие проценты, все это в конечном итоге сказывается отрицательно на росте экономике, ведёт к росту инфляции и, постоянному падению курса нац. валюты, и так по всему миру, один выход максимально развивать образование и науку, высокие технологии, нравственные устои и не опускаться до уровня слепых потребителей, каждый сам должен делать что-то не только для себя но и для страны в целом!
С 1 января 2017 года частные предприниматели будут платить свои налоги на 200 тыс сум больше.Ура!Поздравляю всех предпринимателей!
Жаль, что в год диалога с народом, представители власти не выступят и не скажут свое мнение, в чем они видят основные проблемы экономики страны, а также как и когда они собираются эти проблемы решать. Конкретно, четко, понятно — без лишней балтологии, общего гапа и абстрактных фраз.
Проблемы конвертации, налички, соблюдения прав собственности, отключений газа и электричества поднимались уже не раз на разных уровнях.. Разве эти проблемы новость для властьимущих? Конечно нет. Об этом на верху все хорошо знают.. Ну и.. Почему никто не выступит и не скажет честно и открыто: “Да, мы эти проблемы признаем и мы над этим работаем. Конвертация откроется тогда-то, вопрос нал/безнал решится тогда-то и т.д..“. Или скажет по другому: "Поймите, сейчас мы не можем решить эти проблемы. Это убъёт национальных производителей, многие потеряют работу, наши производители не выдержат конкуренции с импортом и т.д.. Поэтому решение по этим темам мы откладываем до 20.. года ".
Существуют разные точки зрения и мнения как должна строится экономическая политика.. Но раз уж объявили год диалога с народом, так пожалуйста проводите этот диалог, будьте открыты, более часто разъясняйте свою позицию, устраивайте дебаты в прямом эфире по основным направлениям развития страны, где высказывались бы разные точки зрения и принимайте во внимание мнение своих оппонентов.
Плохо то, что предпринимателей занимающихся импортом сырья или других товаров могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное приобретение валютных ценностей и параллельно за нарушение правил торговли(когда не сдаётся вся наличная выручка в банк как следствие невыдачи банками сданных наличных средств заработанными предпринимателями) и все в правительстве об этом знают но ничего не предпринимают. И как спрашивается работать предпринимателям не нарушая закон! И те же самые “правоохранители“ ни за что на свете не пойдут менять свою валюту в обменный пункт, а пойдут на чёрный валютный рынок где более выгодный курс. Владимир Владимиров — поддерживаю! Ключевым словом должно стать ДОВЕРИЕ! Доверие складывается не один десяток лет, а растерять его можно гораздо быстрей. Когда сажают предпринимателей за то, что они пытаются своим трудом внести вклад в развитие экономики я считаю это ненормальным явлением, а также считаю что необходимо либерализировать некоторые статьи в УК РУз либо разрешить предпринимателям свободный обмен валюты вне обменных пунктов так как спрос рождает предложение и сколько не борись с нелегальными валютными дилерами всех не пересажаешь. Так же необходимы партнёрские взаимоотношения между государством и частным бизнесом, то есть контроль должен быть взаимным, а не исключительной прерогативой государства. Действительную помощь в этом окажут реально работающие ассоциации и союзы.
Акмаль Пайзиев Вы молодец! Предложили то что очень важно!
to Линур Мухарямов
Что значит “что бизнес готов дать взамен“???
Может Вы не являетесь предпринимателем, а представляете чиновников?
Так вот если Вы не в курсе, то поставлю Вас в известность, что предприниматели как раз таки уже давали и дают государству, вносят вклад в виде немалых налогов, создают рабочие места и т.д. И чтобы все это было еще больше, и чтобы работать было комфортнее, просят либерализовать экономику.
Это в основном за счет предпринимателей выплачиваются пенсии, зар. платы гос служащим и т.д.
Dmitriy tsoy я с вами согласен на 100%. Не думал что у нас есть такие мудрые люди. Респект вам!
2 Media Media,
Вы ошибаетесь. Вклад налогов от малого и среднего бизнеса в госбюджет минимален. Это не Европа, где даже НДФЛ запросто доходит до 50%. В основном деньги идут от больших компаний, и то не существенно. В основном госбюджет пополняют государственные компании.
Дегтярев Тимур
Доля малого бизнеса в ВВП Узбекистана 56.5%. доля занятого населения в малом бизнесе 78%.
to Дегтярев Тимур
В моем комментарии где то написано что выплаты налогов предпринимателями составляет 100% гос бюджета, или вы считаете что гос бюджет состоит только из выплат пенсий и заработной платы чиновникам?
Может вы еще скажете, что у нас бюджет в профиците и отсутствует инфляция?