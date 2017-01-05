Размер пособия по беременности и родам дифференцируют

Размер пособия по беременности и родам будет дифференцироваться в зависимости от фактически проработанного времени. Это изменение отражено в постановлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год».

Проработанное время учитывается как для поступающих на работу в первый раз, так и для возобновляющих свою трудовую деятельность после перерыва свыше 12 месяцев:

до 6 месяцев со дня принятия на работу — 50%;

с 6 до 12 месяцев — 75%;

свыше 12 месяцев — 100%.

Norma.uz объясняет на примере: женщина поступила на работу в первый раз и уходит в отпуск по беременности и родам, не проработав 6 месяцев. Ей будет назначено пособие в размере 50% от среднемесячной заработной платы. Другой пример: женщина нигде не работала больше года, устроилась на работу и через 11 месяцев уходит в отпуск по беременности и родам. Пособие она сможет получить в размере 75% от своей среднемесячной зарплаты.

Таким образом, пособие по беременности и родам в размере 100% можно будет получить при условии годовой отработки после первого поступления на работу или после перерыва в работе больше 12 месяцев, а также если перерыв в работе был менее 12 месяцев.

Текст: «Газета.uz» 1 318