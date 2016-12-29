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Фото: МЧС

На перевале Камчик прошли учения МЧС (+фото)

Службы спасения отработали на перевале Камчик действия в случае землетрясения, дорожных происшествий и схода снежной лавины.

Сегодня, 13:10   Общество  

26−27 декабря на перевале Камчик в Ферганской долине прошло совместное командно-штабное учение служб Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (ГСЧС) Ташкентской и Наманганской областей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В сценарий учений была заложена возможная обстановка на участке перевала в результате землетрясения и его вторичных факторов, дорожно-транспортных происшествий и заторов, а также схода снежной лавины.

В задачи служб в такой ситуации входила организация бесперебойного и устойчивого движения на горном участке автодороги А-373 «Ташкент-Ош», а также обеспечение горячим питанием и пунктами обогрева пострадавшего населения, водителей и пассажиров на отдельных сложных участках автодороги.

Были отработаны эвакуация жителей населенного пункта, действия добровольных формирований махаллинских сходов граждан по спасательным работам в завалах, развертывание пунктов обогрева и питания и проведение принудительного спуска лавины на опасных участках.

Как отмечает в сообщении МЧС, основные цели учений достигнуты: отработаны действия служб ГСЧС при осложнении обстановки, руководящий состав повысил навыки в управлении и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на участке перевала Камчик.

Фото

Текст: «Газета.uz»      1 280
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